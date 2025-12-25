На Украине объявили в розыск бывшего президента ассоциации футбола

В ноябре 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал Павелко на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен (268,6 тысяч долларов). Президенту организации было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось еще с 2021 года. 29 ноября УАФ внесла залог за Павелко. В июне 2023 года его снова арестовали, а в феврале 2024 года выиграл апелляцию и вышел на свободу.