Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.70
П2
2.70
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.51
П2
1.59
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Италия
27.12
Торино
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.42
П2
4.23
Футбол. Англия
27.12
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.00
П2
7.90

На Украине объявили в розыск бывшего президента ассоциации футбола

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Экс-президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко объявлен в розыск на Украине, сообщается на сайте МВД страны.

Источник: dynamo.kiev.ua

Согласно документу, Павелко скрывается с 5 ноября 2025 года. Бывший президент УАФ обвиняется по двум уголовным статьям: о служебном подлоге и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой.

В ноябре 2022 года Печерский районный суд Киева арестовал Павелко на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 9 миллионов 880 тысяч гривен (268,6 тысяч долларов). Президенту организации было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу «о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы». Уголовное дело расследовалось еще с 2021 года. 29 ноября УАФ внесла залог за Павелко. В июне 2023 года его снова арестовали, а в феврале 2024 года выиграл апелляцию и вышел на свободу.

В октябре 2025 года бывший глава организации получил уведомление о новых подозрениях в коррупции. Прокуратура считает, что в 2015 году у Павелко завладел средствами УАФ, которые поступали от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2015 и 2016 году на банковский счет одной из компаний в пользу неустановленных лиц. Размер ущерба оценивается в 9,32 миллиона евро. По версии следствия, Павелко привлек к коррупционной схеме ряд соучастников. Суммарно к совершению хищений было привлечено не менее 25 человек.

Павелко 50 лет, он занимал пост президента УАФ с марта 2015 по январь 2024 года, после чего его сменил бывший футболист и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.