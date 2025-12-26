СМИ: дети Жоты выведут на поле игроков «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона»

Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. За десять дней до аварии футболист сыграл свадьбу. Помимо сыновей, у пары также есть дочь.