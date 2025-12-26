Ричмонд
СМИ: дети Жоты выведут на поле игроков «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сыновья погибшего португальского полузащитника Диогу Жоты Динис и Дуарте будут сопровождать футболистов «Ливерпуля» и «Вулверхэмптона» перед матчем 18-го тура чемпионата Англии, сообщает The Times.

Источник: AP 2024

Встреча пройдет в Ливерпуле 27 декабря. Матч двух команд, за которые в разные периоды своей карьеры играл Жота, станет первым после смерти футболиста.

Жота погиб 3 июля в возрасте 28 лет в результате ДТП в Испании. У Lamborghini, в котором португалец ехал со своим братом Андре, во время обгона лопнула шина, после чего машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась. За десять дней до аварии футболист сыграл свадьбу. Помимо сыновей, у пары также есть дочь.

Полузащитник играл за «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии и двукратным победителем Кубка английской лиги. Ранее выступал за португальский «Порту», испанский «Атлетико», английский «Вулверхэмптон». За сборную Португалии нападающий провел 49 матчей и забил 14 мячей.

Футбол. Англия
27.12
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.92
П2
11.75