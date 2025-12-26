А мог тащить «Спартак». Как «тренеришка» Эмери сделал из «Астон Виллы» гранда

У Джеррарда наладить игру так и не получилось, и в разгар сезона-2022/23 в «Астон Виллу» пришел Унаи Эмери. И именно при нем команда наконец «выстрелила». Сначала было седьмое место в неполном для наставника сезоне-2022/23 и выход в Лигу конференций. Затем — первое за долгое время попадание в топ-4, позволившее «Вилле» выступить Лиге чемпионов. Ну и в прошлом сезоне команда хоть и сделала небольшой шаг назад, финишировав на шестом месте, но все равно выглядела достойно, уступив путевку в Лигу чемпионов лишь по дополнительным показателям. Текущий футбольный год «Астон Вилла» также проводит отлично, хотя начало было тяжелым: три очка в первых пяти турах и место возле зоны вылета. К середине сентября «Вилла» оставалась единственным клубом из топ-5 лиг, который ни разу не забивал в чемпионате. Но по итогу все наладилось, и с такими результатами можно быть уверенным, что термин «большая семерка» скоро окончательно закрепится в медиа.