Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Лечче
0
:
Комо
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Италия
1-й тайм
Торино
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.70
П2
13.25
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.20
П2
9.00
Футбол. Англия
18:00
Брентфорд
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.60
П2
3.02
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.24
Футбол. Англия
18:00
Ливерпуль
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.94
П2
12.00
Футбол. Англия
18:00
Вест Хэм
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.43
П2
2.60
Футбол. Италия
20:00
Удинезе
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Англия
20:30
Челси
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.95
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Пиза
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
7.60
X
4.55
П2
1.50
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
П1
X
П2

«Фиорентина» проиграла «Парме» в Серии А

«Фиорентина» на выезде уступила «Парме» в матче 17-го тура итальянской Серии А — 0:1.

Источник: Reuters

Единственный гол на 48-й минуте забил Оливер Серенсен.

«Парма» набрала 17 очков и поднялась на 14-е место в Серии А. «Фиорентина» остается последней в турнирной таблице — 9 очков.

В следующем туре «Парма» 3 января в гостях сыграет против «Сассуоло». Флорентийцы 4 января дома встретятся с «Кремонезе».

Парма
1:0
Первый тайм: 0:0
Фиорентина
Футбол, Италия, 17-й тур
27.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Эннио Тардини
Главные тренеры
Карлос Куэста
Паоло Ваноли
Голы
Парма
Оливер Серенсен
(Матео Пельегрино)
48′
Составы команд
Парма
40
Эдоардо Корви
86′
27
Саша Бричги
14
Эмануэле Валери
22
Оливер Серенсен
39
Алессандро Чиркати
20′
5
Лаутаро Валенти
10
Адриан Бернабе
81′
24
Кристиан Ордоньес
16
Мандела Кейта
90′
25
Бенджамин Кремаски
9
Матео Пельегрино
90′
30
Милан Джурич
17
Якоб Ондрейка
68′
8
Науэль Эстевес
7
Адриан Бенедычак
68′
21
Гаэтано Ористанио
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
90+3′
2
Додо
44
Николо Фаджоли
10
Альберт Гудмундссон
20
Мойзе Кин
26
Маттиа Вити
46′
29
Никколо Фортини
15
Пьетро Комуццо
86′
60
Эдди Куадио
65
Фабиано Паризи
76′
7
Симон Зом
8
Роландо Мандрагора
22′
63′
91
Роберто Пикколи
27
Чер Ндур
76′
21
Робин Гозенс
Статистика
Парма
Фиорентина
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
23
Удары в створ
2
4
Угловые
5
6
Фолы
10
15
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти