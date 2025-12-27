«Фиорентина» проиграла «Парме» в Серии А

Единственный гол на 48-й минуте забил Оливер Серенсен.
«Парма» набрала 17 очков и поднялась на 14-е место в Серии А. «Фиорентина» остается последней в турнирной таблице — 9 очков.
В следующем туре «Парма» 3 января в гостях сыграет против «Сассуоло». Флорентийцы 4 января дома встретятся с «Кремонезе».
Футбол, Италия, 17-й тур
27.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Эннио Тардини
Главные тренеры
Карлос Куэста
Паоло Ваноли
Голы
Парма
Оливер Серенсен
(Матео Пельегрино)
48′
Составы команд
Парма
40
Эдоардо Корви
86′
27
Саша Бричги
14
Эмануэле Валери
22
Оливер Серенсен
39
Алессандро Чиркати
20′
5
Лаутаро Валенти
10
Адриан Бернабе
81′
24
Кристиан Ордоньес
16
Мандела Кейта
90′
25
Бенджамин Кремаски
9
Матео Пельегрино
90′
30
Милан Джурич
17
Якоб Ондрейка
68′
8
Науэль Эстевес
7
Адриан Бенедычак
68′
21
Гаэтано Ористанио
Фиорентина
43
Давид де Хеа
5
Марин Понграчич
90+3′
2
Додо
44
Николо Фаджоли
10
Альберт Гудмундссон
20
Мойзе Кин
26
Маттиа Вити
46′
29
Никколо Фортини
15
Пьетро Комуццо
86′
60
Эдди Куадио
65
Фабиано Паризи
76′
7
Симон Зом
8
Роландо Мандрагора
22′
63′
91
Роберто Пикколи
27
Чер Ндур
76′
21
Робин Гозенс
Статистика
Парма
Фиорентина
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
13
23
Удары в створ
2
4
Угловые
5
6
Фолы
10
15
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
