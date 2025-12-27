Ричмонд
«Торино» проиграл «Кальяри», Влашич забил в четвертом матче подряд

«Торино» на своем поле уступил «Кальяри» в матче 18-го тура итальянской Серии А — 1:2.

Источник: AP 2024

Счет на 28-й минуте открыл полузащитник хозяев Никола Влашич. Экс-игрок ЦСКА забил в четвертом матче подряд в Серии А. Всего на его счету 7 голов в последних 8 матчах за «Торино» и сборную Хорватии.

На 45-й минуте гости отыгрались благодаря голу Маттео Прати. Победу «Кальяри» на 66-й минуте принес Семих Кылычсой.

«Торино» (20 очков) остается на 13-м месте в Серии А. «Кальяри» (18 очков) поднялся на 14-ю позицию в турнирной таблице.

В параллельном матче «Комо» на выезде разгромил «Лечче» — 3:0.

Торино
1:2
Первый тайм: 1:1
Кальяри
Футбол, Италия, 17-й тур
27.12.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Марко Барони
Фабио Пизакане
Голы
Торино
Никола Влашич
(Че Адамс)
27′
Кальяри
Маттео Прати
(Лука Маццителли)
45′
Семих Кылычсой
(Алессандро Дейола)
66′
Составы команд
Торино
1
Альберто Палеари
61
Адриен Тамез
44
Ардиан Исмайли
13
Гильермо Марипан
10
Никола Влашич
36′
18
Джованни Симеоне
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
80′
6
Эмирхан Ильхан
20
Валентино Лазаро
68′
25
Нильс Нкунку
90+2′
32
Кристьян Аслани
76′
26
Сириль Нгонге
66
Гвидас Гинейтис
80′
7
Закария Абухляль
90+4′
19
Че Адамс
68′
91
Дуван Сапата
Кальяри
1
Элиа Каприле
28
Габриэле Дзаппа
6
Себастьяно Луперто
14
Алессандро Дейола
2
Марко Палестра
3
Рияд Идрисси
8
Мишель Ндари Адопо
16
Маттео Прати
84′
33
Адам Оберт
4
Лука Маццителли
72′
21
Николо Кавуоти
9
Семих Кылычсой
72′
29
Дженнаро Боррелли
10
Джанлука Гаэтано
68′
94
Себостьяно Эспозито
Статистика
Торино
Кальяри
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
10
4
Угловые
6
2
Фолы
14
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Даниэле Довери
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти