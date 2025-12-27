«Арсенал» обыграл «Брайтон» и вернулся на первое место в АПЛ

Победу лондонцам принесли гол Мартина Эдегора (14-я минута) и автогол форварда гостей Джорджиньо Рюттера (52-я). Единственный мяч «Брайтона» на 64-й минуте забил Диего Гомес.
«Арсенал» (42 очка) одержал третью победу подряд и вернулся на первое место в АПЛ, обойдя «Манчестер Сити» (40).
«Брайтон» с 24 очками опустился на 12-ю позицию в турнирной таблице.
В параллельных матчах «Брентфорд» дома разгромил «Борнмут» (4:1), а «Бернли» и «Эвертон» сыграли вничью (0:0).
Футбол, Англия, Тур 18
27.12.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Фабиан Хюрцелер
Голы
Арсенал
Мартин Эдегор
(Букайо Сака)
14′
Жоржиньо Рюттер
52′
Брайтон
Диего Гомес
64′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
41
Деклан Райс
23
Микель Мерино
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
7
Букайо Сака
2
Вильям Салиба
5
Пьеро Инкапье
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
69′
71′
6
Габриэл Магальяйнс
14
Виктор Дьекереш
71′
9
Габриэл Жезус
19
Леандро Троссар
82′
11
Габриел Мартинелли
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
45+1′
6
Ян Пол ван Хекке
5
Льюис Данк
50′
24
Ферди Кадиоглу
10
Жоржиньо Рюттер
26
Ясин Айяри
42
Диего Коппола
56′
87′
14
Том Уотсон
29
Максим Де Кейпер
46′
27
Матс Виффер
13
Джек Хиншелвуд
75′
18
Дэнни Уэлбек
8
Брайан Груда
46′
11
Янкуба Минте
25
Диего Гомес
87′
19
Харалампос Костулас
Статистика
Арсенал
Брайтон
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
24
8
Удары в створ
6
3
Угловые
7
2
Фолы
7
13
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти