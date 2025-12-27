«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров

«Вулверхэмптон» проиграл уже 11 матчей подряд. Антирекорд АПЛ (20) по этому показателю принадлежит «Сандерленду», который в сезоне-2002/03 уступил в 15 матчах кряду, а после возвращения в элитный дивизион в 2005 году проиграл еще пять раз.