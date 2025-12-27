«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров

В субботу в 18-м туре «Вулверхэмптон» уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2. Команда с двумя очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.
Предыдущий антирекорд (пять очков) на этом отрезке принадлежал «Шеффилд Юнайтед» (2020/21) и «Портсмуту» (2009/10).
Антирекорд АПЛ по очкам за сезон (11) принадлежит «Дерби Каунти» (2007/08).
«Вулверхэмптон» проиграл уже 11 матчей подряд. Антирекорд АПЛ (20) по этому показателю принадлежит «Сандерленду», который в сезоне-2002/03 уступил в 15 матчах кряду, а после возвращения в элитный дивизион в 2005 году проиграл еще пять раз.
Лидирует в турнирной таблице АПЛ сейчас «Арсенал» (42), опережающий «Манчестер Сити» (40) и «Астон Виллу» (36).
Арне Слот
Роб Эдвардс
Райан Гравенберх
(Джереми Фримпонг)
41′
Флориан Вирц
(Юго Экитике)
42′
Сантьяго Буэно
51′
1
Алиссон
30
Джереми Фримпонг
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
14
Федерико Кьеза
61′
12
Конор Брэдли
7
Флориан Вирц
90′
42
Трей Ньони
22
Юго Экитике
86′
18
Коди Гакпо
1
Жозе Са
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
14
Толу Арокодаре
7
Андре
56′
8
Жоау Гомес
36
Матеуш Мане
15
Йерсон Москера
79′
10
Джон Ариас
2
Мэтт Доэрти
62′
6
Давид Меллер Вольфе
3
Уго Буэно
62′
38
Джексон Чачуа
11
Хван Хи Чхан
62′
9
Йорген Странд Ларсен
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти