Футбол. Италия
2-й тайм
Пиза
0
:
Ювентус
0
Футбол. Англия
завершен
Челси
1
:
Астон Вилла
2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Лацио
1
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Брайтон
1
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
4
:
Борнмут
1
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Эвертон
0
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Вулверхэмптон
1
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
0
:
Фулхэм
1
Футбол. Италия
завершен
Лечче
0
:
Комо
3
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Кальяри
2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
1
:
Манчестер Сити
2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Фиорентина
0
«Вулверхэмптон» показал худший в истории АПЛ результат после 18 туров

«Вулверхэмптон» стал первым в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) клубом, который после 18 туров набрал только два очка.

Источник: Getty Images

В субботу в 18-м туре «Вулверхэмптон» уступил «Ливерпулю» со счетом 1:2. Команда с двумя очками продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Предыдущий антирекорд (пять очков) на этом отрезке принадлежал «Шеффилд Юнайтед» (2020/21) и «Портсмуту» (2009/10).

Антирекорд АПЛ по очкам за сезон (11) принадлежит «Дерби Каунти» (2007/08).

«Вулверхэмптон» проиграл уже 11 матчей подряд. Антирекорд АПЛ (20) по этому показателю принадлежит «Сандерленду», который в сезоне-2002/03 уступил в 15 матчах кряду, а после возвращения в элитный дивизион в 2005 году проиграл еще пять раз.

Лидирует в турнирной таблице АПЛ сейчас «Арсенал» (42), опережающий «Манчестер Сити» (40) и «Астон Виллу» (36).

Ливерпуль
2:1
Первый тайм: 2:0
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 18
27.12.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Роб Эдвардс
Голы
Ливерпуль
Райан Гравенберх
(Джереми Фримпонг)
41′
Флориан Вирц
(Юго Экитике)
42′
Вулверхэмптон
Сантьяго Буэно
51′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
30
Джереми Фримпонг
6
Милош Керкез
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
17
Кертис Джонс
14
Федерико Кьеза
61′
12
Конор Брэдли
7
Флориан Вирц
90′
42
Трей Ньони
22
Юго Экитике
86′
18
Коди Гакпо
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
37
Ладислав Крейчи
4
Сантьяго Буэно
14
Толу Арокодаре
7
Андре
56′
8
Жоау Гомес
36
Матеуш Мане
15
Йерсон Москера
79′
10
Джон Ариас
2
Мэтт Доэрти
62′
6
Давид Меллер Вольфе
3
Уго Буэно
62′
38
Джексон Чачуа
11
Хван Хи Чхан
62′
9
Йорген Странд Ларсен
Статистика
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
14
9
Удары в створ
4
4
Угловые
6
4
Фолы
5
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти