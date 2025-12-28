Ричмонд
«Милан» разгромил «Верону» и вышел во временные лидеры Серии А

Сегодня, 28 декабря, состоялся матч 17-го тура Серии А между «Миланом» и «Вероной».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась разгромной победой миланского клуба — 3:0.

На 45-й минуте встречи счет в игре открыл Кристиан Пулишич. В начале второго тайма Кристофер Нкунку оформил дубль — 48-я (пенальти) и 53-я минуты матча.

После этой игры «Милан» лидирует с 35 очками в таблице Серии А. «Верона» — 18-е место и 12 очков.

Милан
3:0
Первый тайм: 1:0
Верона
Футбол, Италия, 17-й тур
28.12.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Паоло Дзанетти
Голы
Милан
Кристиан Пулишич
(Адриен Рабьо)
45+1′
Кристофер Нкунку
48′
Кристофер Нкунку
53′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
31
Страхиня Павлович
5
Кони де Винтер
33
Давиде Бартесаги
12
Адриен Рабьо
18
Кристофер Нкунку
23
Фикайо Томори
86′
27
Давид Одогу
56
Алексис Салемакерс
76′
24
Закари Атекаме
14
Лука Модрич
70′
30
Ардон Яшари
8
Рубен Лофтус-Чик
71′
19
Юссуф Фофана
11
Кристиан Пулишич
76′
4
Самуэле Риччи
Верона
1
Лоренцо Монтипо
5
Унаи Нуньес
37
Армель Белла-Котчап
15
Виктор Нельссон
36
Шейх Ньясс
24
Антуан Бернед
2
Дэниэл Ойегоке
75′
8
Суат Сердар
12
Домагой Брадарич
65′
6
Николас Валентини
73
Али Аль-Мусрати
43′
84′
21
Абду Арруи
17
Джоване
46′
9
Амин Сарр
25
Даниэль Москера
46′
16
Гифт Орбан
Статистика
Милан
Верона
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
5
1
Угловые
7
3
Фолы
5
15
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти