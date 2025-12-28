«Болонья» сыграла вничью с «Сассуоло» и упустила шанс приблизиться к лидерам Серии А

Хозяева поля вышли вперед на 47-й минуте благодаря голу Джованни Фаббьяна. Команда Фабио Гроссо восстановила паритет усилиями Тарика Мухаремовича на 63-й минуте.
«Болонья» не выигрывает на протяжении четырех матчей Серии А. Подопечные Винченцо Итальяно с 26 очками остались в таблице на 7-м месте. «Сассуоло» с 22 баллами занимает 9-ю строчку.
3 января «Сассуоло» примет «Парму», а «Болонья» на следующий день на выезде сыграет с «Интером».
Футбол, Италия, 17-й тур
28.12.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Ренато Далл'Ара
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Фабио Гроссо
Голы
Болонья
Джованни Фаббиан
(Надир Зортеа)
47′
Сассуоло
Тарик Мухаремович
(Арман Лорьенте)
63′
Составы команд
Болонья
13
Федерико Равалья
45′
33
Хуан Миранда
26
Джон Лукуми
41
Мартин Витик
6
Никола Моро
4
Томмазо Побега
20
Надир Зортеа
88′
2
Эмиль Хольм
7
Риккардо Орсолини
70′
9
Сантьяго Кастро
11
Джонатан Роу
84′
21
Йенс Одгор
80
Джованни Фаббиан
70′
17
Чиро Иммобиле
24
Тейс Даллинга
70′
30
Бенджамин Домингес
82′
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
42
Кристиан Торстведт
90
Исмаэль Коне
18
Неманья Матич
99
Андреа Пинамонти
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
5
Фали Канде
21′
60′
3
Джош Дойг
7
Кристиан Вольпато
71′
20
Алиу Фадера
87′
45
Арман Лорьенте
52′
89′
9
Валид Чеддира
Статистика
Болонья
Сассуоло
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
6
5
Угловые
2
3
Фолы
18
19
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Юан Лука Сакки
(Италия)
