Роналду рассказал, когда завершит карьеру

«Я по-прежнему испытывают страсть от футбола и хочу продолжать. Неважно где я играю, на Ближнем Востоке или в Европе. Я всегда наслаждаюсь футболом и хочу, чтобы это продолжалось.



Вы знаете, какова моя цель. Я хочу выигрывать трофеи и достигнуть отметки в 1000 голов за карьеру. Несомненно, я это сделаю, если не будет травм», — заявил футболист.