Ленцевич сменил Молоша на посту главного тренера футболистов «Торпедо-БелАЗа»

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Ленцевич стал новым главным тренером футболистов жодинского «Торпедо-БелАЗа». На этом посту он сменил Дмитрия Молоша, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

Новому наставнику торпедовцев 42 года, в бытность игроком он выступал в столичных «Динамо» и «Минске», играл в Чехии за пражский «Богемианс» и «Ческе-Будеевице», а также в чемпионате России в составе московского «Торпедо». Дмитрий Ленцевич провел 15 матчей за национальную сборную Беларуси. Завершив игровую карьеру, он входил в тренерский штаб минского «Динамо».