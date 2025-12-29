Ленцевич сменил Молоша на посту главного тренера футболистов «Торпедо-БелАЗа»

Новому наставнику торпедовцев 42 года, в бытность игроком он выступал в столичных «Динамо» и «Минске», играл в Чехии за пражский «Богемианс» и «Ческе-Будеевице», а также в чемпионате России в составе московского «Торпедо». Дмитрий Ленцевич провел 15 матчей за национальную сборную Беларуси. Завершив игровую карьеру, он входил в тренерский штаб минского «Динамо».