«Рома» обыграла «Дженоа» и поднялась на четвертое место в Серии А

В первом тайме хозяева поля забили три гола, отличились аргентинский форвард Матиас Соуле, французский полузащитник Ману Коне и ирландский нападающий Эван Фергюсон. В концовке второго тайма нигерийский форвард «Дженоа» Джефф Эхатор отыграл один мяч.
«Дженоа» потерпел третье поражение подряд. Он занимает 17-е место в таблице чемпионата Италии с 14 очками после 17 матчей. «Рома» набрала 33 очка и поднялась на четвертое место.
В следующем туре 3 января «Рома» сыграет на выезде с «Аталантой», «Дженоа» 3 января примет «Пизу».
Футбол, Италия, 17-й тур
29.12.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Даниэле Де Росси
Голы
Рома
Матиас Соуле
14′
Ману Коне
(Эван Фергюсон)
19′
Эван Фергюсон
31′
Дженоа
Джефф Эхатор
87′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
22
Марио Эрмосо
24
Ян Циолковски
19
Зеки Челик
21
Пауло Дибала
17
Ману Коне
23
Джанлука Манчини
74′
87
Даниэле Гиларди
43
Уэсли Винисиус
86′
2
Девайн Ренч
4
Брайан Кристанте
74′
61
Никколо Пизилли
18
Матиас Соуле
57′
92
Стефан Эль-Шаарави
11
Эван Фергюсон
86′
9
Артем Довбик
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
34
Себастьян Отоа
22
Хоан Васкес
15
Брук Нортон-Каффи
3
Аарон Мартин
77
Микаэль Эллертссон
5
Лео Эстигор
59′
27
Алессандро Маркандалли
32
Мортен Френдруп
50′
79′
73
Патрицио Масини
17
Руслан Малиновский
59′
29
Лоренцо Коломбо
9
Витинья
72′
21
Джефф Эхатор
18
Калеб Экубан
59′
40
Сейду Фини
Статистика
Рома
Дженоа
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
8
2
Угловые
6
1
Фолы
13
13
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
