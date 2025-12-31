«МЮ» не смог обыграть худшую команду АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:1.
У хозяев гол забил Джошуа Зиркзее, в составе гостей отличился Ладислав Крейчи.
Благодаря одному набранному очку «МЮ» догнал «Челси» (по 30 очков), но остался на шестой строчке турнирной таблицы. «Вулверхэптон» набрал очки лишь в третий раз в сезоне и прервал свою серию из 11 поражений подряд.
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2025, 23:15 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Рубен Аморим
Роб Эдвардс
Голы
Манчестер Юнайтед
Джошуа Зиркзе
27′
Вулверхэмптон
Ладислав Крейчи
45′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
10
Матеус Кунья
30
Беньямин Шешко
6
Лисандро Мартинес
18
Каземиру
11
Джошуа Зиркзе
46′
38
Джек Флетчер
26
Айден Хевен
75′
15
Лени Йоро
25
Мануэль Угарте
75′
85
Бендито Мантато
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
37
Ладислав Крейчи
2
Мэтт Доэрти
38
Джексон Чачуа
63′
3
Уго Буэно
8
Жоау Гомес
36
Матеуш Мане
10
Джон Ариас
90′
6
Давид Меллер Вольфе
14
Толу Арокодаре
65′
9
Йорген Странд Ларсен
90+5′
11
Хван Хи Чхан
88′
28
Фер Лопес
Статистика
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
15
11
Удары в створ
6
4
Угловые
8
4
Фолы
9
12
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
