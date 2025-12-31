«МЮ» не смог обыграть худшую команду АПЛ

Благодаря одному набранному очку «МЮ» догнал «Челси» (по 30 очков), но остался на шестой строчке турнирной таблицы. «Вулверхэптон» набрал очки лишь в третий раз в сезоне и прервал свою серию из 11 поражений подряд.