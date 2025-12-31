Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Артета — о разгроме «Астон Виллы»: «Арсенал» потрясающе начал второй тайм и был эффективен во всем

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о разгромной победе над «Астон Виллой» в матче АПЛ (4:1).

Источник: Reuters

«Это был прекрасный вечер. Это был очень сложный матч, как мы и предполагали, потому что “Астон Вилла” — очень сильный соперник. Первые 10 минут были немного неуверенными, и нам пришлось вносить коррективы. Нужно отдать сопернику должное, потому что ему удалось дважды прорвать наш прессинг и играть в быстром темпе, что очень опасно.

После этого мы взяли игру в свои руки и начали создавать моменты. То, как мы начали второй тайм, было потрясающе, мы действительно активизировались и были эффективны во всем, что делали. Нам нужно было быть очень внимательными и понимать, в какой момент мы все делаем. Это большая заслуга моих игроков, потому что играть против этой команды непросто.

В последние несколько недель мы создали много моментов, но сегодня мы увидели разницу. В других играх нам нужны были несложные голы, чтобы победить, но сегодня качество нашей реализации моментов было на высшем уровне и решило исход матча», — цитирует Артету BBC.

Арсенал
4:1
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2025, 23:15 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Унаи Эмери
Голы
Арсенал
Габриэл Магальяйнс
48′
Мартин Субименди
(Мартин Эдегор)
52′
Леандро Троссар
(Юррьен Тимбер)
69′
Габриэл Жезус
(Леандро Троссар)
78′
Астон Вилла
Олли Уоткинс
90+4′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
19
Леандро Троссар
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
23
Микель Мерино
45+1′
73′
16
Кристиан Нергор
14
Виктор Дьекереш
77′
49
Майлс Льюис-Скелли
7
Букайо Сака
83′
20
Нони Мадуэке
6
Габриэл Магальяйнс
77′
9
Габриэл Жезус
79′
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
81′
12
Люка Динь
11
Олли Уоткинс
90+7′
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
19
Джейдон Санчо
61′
16
Андрес Гарсия
27
Морган Роджерс
45+2′
82′
20
Джамалдин Джимо-Алоба
10
Эмилиано Буэндия
61′
17
Дониэлл Мален
24
Амаду Онана
46′
7
Джон Макгинн
8
Юри Тилеманс
82′
53
Джордж Хеммингс
Статистика
Арсенал
Астон Вилла
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
22
11
Удары в створ
7
3
Угловые
3
3
Фолы
18
9
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти