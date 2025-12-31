Артета — о разгроме «Астон Виллы»: «Арсенал» потрясающе начал второй тайм и был эффективен во всем

«Это был прекрасный вечер. Это был очень сложный матч, как мы и предполагали, потому что “Астон Вилла” — очень сильный соперник. Первые 10 минут были немного неуверенными, и нам пришлось вносить коррективы. Нужно отдать сопернику должное, потому что ему удалось дважды прорвать наш прессинг и играть в быстром темпе, что очень опасно.



После этого мы взяли игру в свои руки и начали создавать моменты. То, как мы начали второй тайм, было потрясающе, мы действительно активизировались и были эффективны во всем, что делали. Нам нужно было быть очень внимательными и понимать, в какой момент мы все делаем. Это большая заслуга моих игроков, потому что играть против этой команды непросто.



В последние несколько недель мы создали много моментов, но сегодня мы увидели разницу. В других играх нам нужны были несложные голы, чтобы победить, но сегодня качество нашей реализации моментов было на высшем уровне и решило исход матча», — цитирует Артету BBC.