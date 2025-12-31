Аморим — о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Странная игра»

Ричмонд
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ничью с «Вулверхэмптоном» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

Источник: Reuters

«Странная игра. Мы знали, что это будет совсем другой матч по сравнению с “Ньюкаслом”. Сегодня нам нужно было больше фантазии в создании моментов. В первом тайме нам было трудно отбирать мяч. Мы старались, но качества не хватало. Нам нужно собраться с силами перед следующей игрой. Не будем использовать отсутствие игроков как оправдание. Сегодня был не наш день.

Мы пытались создать численное преимущество на одном из флангов, но в АПЛ нужна игра один в один. У нас нет игроков, которые умеют играть на флангах — мы пытались перегрузить центр, но сегодня был не наш день», — цитирует BBC Аморима.

«Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет последним — 3 очка.

«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью.

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:1
Вулверхэмптон
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2025, 23:15 (МСК UTC+3)
Олд Траффорд
Главные тренеры
Рубен Аморим
Роб Эдвардс
Голы
Манчестер Юнайтед
Джошуа Зиркзе
27′
Вулверхэмптон
Ладислав Крейчи
45′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
10
Матеус Кунья
30
Беньямин Шешко
6
Лисандро Мартинес
18
Каземиру
11
Джошуа Зиркзе
46′
38
Джек Флетчер
26
Айден Хевен
75′
15
Лени Йоро
25
Мануэль Угарте
75′
85
Бендито Мантато
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
37
Ладислав Крейчи
2
Мэтт Доэрти
38
Джексон Чачуа
63′
3
Уго Буэно
8
Жоау Гомес
36
Матеуш Мане
10
Джон Ариас
90′
6
Давид Меллер Вольфе
14
Толу Арокодаре
65′
9
Йорген Странд Ларсен
90+5′
11
Хван Хи Чхан
88′
28
Фер Лопес
Статистика
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
15
11
Удары в створ
6
4
Угловые
8
4
Фолы
9
12
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти