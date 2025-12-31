Аморим — о ничьей с «Вулверхэмптоном»: «Странная игра»

«Странная игра. Мы знали, что это будет совсем другой матч по сравнению с “Ньюкаслом”. Сегодня нам нужно было больше фантазии в создании моментов. В первом тайме нам было трудно отбирать мяч. Мы старались, но качества не хватало. Нам нужно собраться с силами перед следующей игрой. Не будем использовать отсутствие игроков как оправдание. Сегодня был не наш день.
Мы пытались создать численное преимущество на одном из флангов, но в АПЛ нужна игра один в один. У нас нет игроков, которые умеют играть на флангах — мы пытались перегрузить центр, но сегодня был не наш день», — цитирует BBC Аморима.
«Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» идет последним — 3 очка.
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» сыграли вничью.
Рубен Аморим
Роб Эдвардс
Джошуа Зиркзе
27′
Ладислав Крейчи
45′
31
Сенне Ламменс
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
13
Патрик Доргу
10
Матеус Кунья
30
Беньямин Шешко
6
Лисандро Мартинес
18
Каземиру
11
Джошуа Зиркзе
46′
38
Джек Флетчер
26
Айден Хевен
75′
15
Лени Йоро
25
Мануэль Угарте
75′
85
Бендито Мантато
1
Жозе Са
15
Йерсон Москера
37
Ладислав Крейчи
2
Мэтт Доэрти
38
Джексон Чачуа
63′
3
Уго Буэно
8
Жоау Гомес
36
Матеуш Мане
10
Джон Ариас
90′
6
Давид Меллер Вольфе
14
Толу Арокодаре
65′
9
Йорген Странд Ларсен
90+5′
11
Хван Хи Чхан
88′
28
Фер Лопес
Главный судья
Томас Брэмэлл
(Англия)
