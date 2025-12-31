«Арсенал» жестко оборвал победную серию «Астон Виллы» и завершил год на вершине АПЛ. Эмери и Мартинес сорвались после поражения

«Первые 10 минут мы играли неуверенно, пришлось подстраиваться. Нужно отдать должное сопернику — они дважды прорвали наш прессинг и выбежали в атаку. После этого мы перехватили инициативу и начали создавать моменты.



Я считаю, что во втором тайме мы вышли на новый уровень — в плане качества игры. Мы показали несколько великолепных моментов, так что большое спасибо команде. Я очень рад и за Жезуса. Он прилагает невероятные усилия, он неутомим. Этот гол был ему необходим», — сказал Артета.