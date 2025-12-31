«Арсенал» жестко оборвал победную серию «Астон Виллы» и завершил год на вершине АПЛ. Эмери и Мартинес сорвались после поражения

«Арсенал» уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче 19-го тура АПЛ — 4:1. Лондонцы забили все мячи после перерыва, прервали победную серию команды Унаи Эмери из 11 матчей и завершили календарный год на первой строчке турнирной таблицы.
Реванш
«Астон Вилла», занимавшая третье место в таблице, приехала в северный Лондон с серией из 11 матчей без поражений во всех турнирах и реальными основаниями рассчитывать на очки. Команда Унаи Эмери находилась в отличной форме: в декабре были обыграны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Более того, «Вилла» оставалась одной из двух команд, сумевших победить «Арсенал» в текущем сезоне. В начале декабря успех бирмингемцам принес гол Эмилиано Буэндии в добавленное время. Перед новой встречей шансы гостей выглядели неплохими с учетом отсутствия в составе «канониров» травмированного Деклана Райса — ключевого игрока в системе Микеля Артеты.
Упущенные моменты гостей
Команда Эмери начала матч агрессивно. «Арсенал» традиционно контролировал мяч, однако в первом тайме почти не создавал по-настоящему опасных моментов. Зато гости регулярно угрожали воротам Райи.
Уже на 12-й минуте Уоткинс мог открыть счет: после перехвата в центре поля Конса выдал передачу в штрафную, но нападающий пробил мимо створа. В концовке тайма «Вилла» снова была близка к голу, однако Салиба в решающий момент выбил мяч из-под ног Уоткинса.
Перелом после перерыва
Во втором тайме ход встречи резко изменился. Уже на 46-й минуте Эмери был вынужден заменить получившего травму Амаду Онана — потеря, которая вскоре сказалась на игре гостей. На 48-й минуте «Арсенал» открыл счет: после углового Мартинес ошибся на выходе и выздоровевший недавно Габриэл без помех отправил мяч в сетку.
Хозяева прибавили и продолжили давление. Четыре минуты спустя Субименди удвоил преимущество, замкнув тонкую передачу Эдегора.
Лондонцы полностью контролировали игру и довели счет до крупного. На 69-й минуте Троссар эффектным обводящим ударом из-за пределов штрафной сделал счет 3:0.
Окончательный удар по интриге нанес Габриэл Жезус. Форвард, только что вышедший на замену, отличился на 78-й минуте: он сразу включился в атаку и вторым касанием отправил мяч в створ после передачи Троссара.
Этот гол стал для Жезуса первым с января 2025 года. Нападающий почти 11 месяцев восстанавливался после разрыва крестообразных связок и лишь недавно начал набирать форму. Отпраздновав взятие ворот, он подбежал к трибунам и показал футболку с надписью «Я верю в Иисуса».
«Астон Вилла» сумела ответить лишь в добавленное время. Гости создали несколько моментов, и один из них реализовал Уоткинс. Итоговый счет — 4:1.
Эмоциональная реакция бирмингемцев
Гости были заметно раздосадованы. Голкипер «Виллы» и бывший игрок «Арсенала» Мартинес, который в первом тайме провоцировал публику затягиванием времени, после финального свистка не выдержал и даже вступил в перебранку с болельщиками.
В трансляцию также попал забавный момент с Микелем Артетой, который искал на бровке своего испанского визави, чтобы пожать ему руку. Оказалось, что расстроенный итогом второго тайма Эмери уже ушел в подтрибунное помещение. В интервью он пояснил, что просто замерз в ожидании рукопожатия, поэтому и покинул поле раньше.
— В первом тайме играли фантастически, даже лучше, чем в прошлом матче с «Челси», но не забили. А во втором тайме пропустили, немного сдали, к тому же Онана получил травму, а он очень важен при стандартных положениях. Будем двигаться дальше. Сегодня мы проиграли, поздравляю «Арсенал», — сказал Эмери.
Микель Артета, в свою очередь, остался очень доволен исходом встречи.
«Первые 10 минут мы играли неуверенно, пришлось подстраиваться. Нужно отдать должное сопернику — они дважды прорвали наш прессинг и выбежали в атаку. После этого мы перехватили инициативу и начали создавать моменты.
Я считаю, что во втором тайме мы вышли на новый уровень — в плане качества игры. Мы показали несколько великолепных моментов, так что большое спасибо команде. Я очень рад и за Жезуса. Он прилагает невероятные усилия, он неутомим. Этот гол был ему необходим», — сказал Артета.
Победа позволила «Арсеналу» упрочить лидерство в АПЛ. После половины дистанции, 19 туров, команда набрала 45 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» — 40 баллов и матч в запасе. «Астон Вилла» с 39 очками сохраняет третью строчку и останется на ней по итогам тура.
Автор: Максим Слекишин
Микель Артета
Унаи Эмери
Габриэл Магальяйнс
48′
Мартин Субименди
(Мартин Эдегор)
52′
Леандро Троссар
(Юррьен Тимбер)
69′
Габриэл Жезус
(Леандро Троссар)
78′
Олли Уоткинс
90+4′
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
19
Леандро Троссар
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
23
Микель Мерино
45+1′
73′
16
Кристиан Нергор
14
Виктор Дьекереш
77′
49
Майлс Льюис-Скелли
7
Букайо Сака
83′
20
Нони Мадуэке
6
Габриэл Магальяйнс
77′
9
Габриэл Жезус
79′
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
81′
12
Люка Динь
11
Олли Уоткинс
90+7′
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
19
Джейдон Санчо
61′
16
Андрес Гарсия
27
Морган Роджерс
45+2′
82′
20
Джамалдин Джимо-Алоба
10
Эмилиано Буэндия
61′
17
Дониэлл Мален
24
Амаду Онана
46′
7
Джон Макгинн
8
Юри Тилеманс
82′
53
Джордж Хеммингс
