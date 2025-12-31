Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2

«Арсенал» жестко оборвал победную серию «Астон Виллы» и завершил год на вершине АПЛ. Эмери и Мартинес сорвались после поражения

Встреча завершилась со счетом 4:1.

Источник: Reuters

«Арсенал» уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче 19-го тура АПЛ — 4:1. Лондонцы забили все мячи после перерыва, прервали победную серию команды Унаи Эмери из 11 матчей и завершили календарный год на первой строчке турнирной таблицы.

Реванш

Футбол
Англия 2025/2026
Тур 19, 30.12.2025, 23:15
Арсенал
4
Астон Вилла
1

«Астон Вилла», занимавшая третье место в таблице, приехала в северный Лондон с серией из 11 матчей без поражений во всех турнирах и реальными основаниями рассчитывать на очки. Команда Унаи Эмери находилась в отличной форме: в декабре были обыграны «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Более того, «Вилла» оставалась одной из двух команд, сумевших победить «Арсенал» в текущем сезоне. В начале декабря успех бирмингемцам принес гол Эмилиано Буэндии в добавленное время. Перед новой встречей шансы гостей выглядели неплохими с учетом отсутствия в составе «канониров» травмированного Деклана Райса — ключевого игрока в системе Микеля Артеты.

Упущенные моменты гостей

Команда Эмери начала матч агрессивно. «Арсенал» традиционно контролировал мяч, однако в первом тайме почти не создавал по-настоящему опасных моментов. Зато гости регулярно угрожали воротам Райи.

Уже на 12-й минуте Уоткинс мог открыть счет: после перехвата в центре поля Конса выдал передачу в штрафную, но нападающий пробил мимо створа. В концовке тайма «Вилла» снова была близка к голу, однако Салиба в решающий момент выбил мяч из-под ног Уоткинса.

Перелом после перерыва

Во втором тайме ход встречи резко изменился. Уже на 46-й минуте Эмери был вынужден заменить получившего травму Амаду Онана — потеря, которая вскоре сказалась на игре гостей. На 48-й минуте «Арсенал» открыл счет: после углового Мартинес ошибся на выходе и выздоровевший недавно Габриэл без помех отправил мяч в сетку.

Хозяева прибавили и продолжили давление. Четыре минуты спустя Субименди удвоил преимущество, замкнув тонкую передачу Эдегора.

Лондонцы полностью контролировали игру и довели счет до крупного. На 69-й минуте Троссар эффектным обводящим ударом из-за пределов штрафной сделал счет 3:0.

Источник: Reuters

Окончательный удар по интриге нанес Габриэл Жезус. Форвард, только что вышедший на замену, отличился на 78-й минуте: он сразу включился в атаку и вторым касанием отправил мяч в створ после передачи Троссара.

Этот гол стал для Жезуса первым с января 2025 года. Нападающий почти 11 месяцев восстанавливался после разрыва крестообразных связок и лишь недавно начал набирать форму. Отпраздновав взятие ворот, он подбежал к трибунам и показал футболку с надписью «Я верю в Иисуса».

«Астон Вилла» сумела ответить лишь в добавленное время. Гости создали несколько моментов, и один из них реализовал Уоткинс. Итоговый счет — 4:1.

Эмоциональная реакция бирмингемцев

Гости были заметно раздосадованы. Голкипер «Виллы» и бывший игрок «Арсенала» Мартинес, который в первом тайме провоцировал публику затягиванием времени, после финального свистка не выдержал и даже вступил в перебранку с болельщиками.

В трансляцию также попал забавный момент с Микелем Артетой, который искал на бровке своего испанского визави, чтобы пожать ему руку. Оказалось, что расстроенный итогом второго тайма Эмери уже ушел в подтрибунное помещение. В интервью он пояснил, что просто замерз в ожидании рукопожатия, поэтому и покинул поле раньше.

Источник: Reuters

— В первом тайме играли фантастически, даже лучше, чем в прошлом матче с «Челси», но не забили. А во втором тайме пропустили, немного сдали, к тому же Онана получил травму, а он очень важен при стандартных положениях. Будем двигаться дальше. Сегодня мы проиграли, поздравляю «Арсенал», — сказал Эмери.

Микель Артета, в свою очередь, остался очень доволен исходом встречи.

Источник: Reuters

«Первые 10 минут мы играли неуверенно, пришлось подстраиваться. Нужно отдать должное сопернику — они дважды прорвали наш прессинг и выбежали в атаку. После этого мы перехватили инициативу и начали создавать моменты.

Я считаю, что во втором тайме мы вышли на новый уровень — в плане качества игры. Мы показали несколько великолепных моментов, так что большое спасибо команде. Я очень рад и за Жезуса. Он прилагает невероятные усилия, он неутомим. Этот гол был ему необходим», — сказал Артета.

Победа позволила «Арсеналу» упрочить лидерство в АПЛ. После половины дистанции, 19 туров, команда набрала 45 очков. У идущего вторым «Манчестер Сити» — 40 баллов и матч в запасе. «Астон Вилла» с 39 очками сохраняет третью строчку и останется на ней по итогам тура.

Автор: Максим Слекишин

Арсенал
4:1
Первый тайм: 0:0
Астон Вилла
Футбол, Англия, Тур 19
30.12.2025, 23:15 (МСК UTC+3)
Эмирейтс
Главные тренеры
Микель Артета
Унаи Эмери
Голы
Арсенал
Габриэл Магальяйнс
48′
Мартин Субименди
(Мартин Эдегор)
52′
Леандро Троссар
(Юррьен Тимбер)
69′
Габриэл Жезус
(Леандро Троссар)
78′
Астон Вилла
Олли Уоткинс
90+4′
Составы команд
Арсенал
1
Давид Райя
5
Пьеро Инкапье
8
Мартин Эдегор
36
Мартин Субименди
19
Леандро Троссар
2
Вильям Салиба
12
Юррьен Тимбер
83′
4
Бен Уайт
23
Микель Мерино
45+1′
73′
16
Кристиан Нергор
14
Виктор Дьекереш
77′
49
Майлс Льюис-Скелли
7
Букайо Сака
83′
20
Нони Мадуэке
6
Габриэл Магальяйнс
77′
9
Габриэл Жезус
79′
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
26
Ламар Богард
81′
12
Люка Динь
11
Олли Уоткинс
90+7′
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
19
Джейдон Санчо
61′
16
Андрес Гарсия
27
Морган Роджерс
45+2′
82′
20
Джамалдин Джимо-Алоба
10
Эмилиано Буэндия
61′
17
Дониэлл Мален
24
Амаду Онана
46′
7
Джон Макгинн
8
Юри Тилеманс
82′
53
Джордж Хеммингс
Статистика
Арсенал
Астон Вилла
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
22
11
Удары в створ
7
3
Угловые
3
3
Фолы
18
9
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Даррен Инглэнд
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти