«Ливерпуль» и «Лидс» сыграли вничью в матче АПЛ

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 0:0. В первом круге в декабре команды сыграли со счетом 3:3.
«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении семи матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) и с 33 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, где «Лидс», набрав 21 балл, идет 16-м.
В другом матче дня «Кристал Пэлас» сыграл дома вничью с «Фулхэмом» со счетом 1:1.
Футбол, Англия, Тур 19
1.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Даниэль Фарке
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
8
Доминик Собослаи
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
12
Конор Брэдли
79′
14
Федерико Кьеза
26
Эндрю Робертсон
66′
6
Милош Керкез
30
Джереми Фримпонг
84′
73
Рио Нгумоха
7
Флориан Вирц
66′
10
Алексис Макаллистер
17
Кертис Джонс
66′
18
Коди Гакпо
Лидс
1
Лукас Перри
5
Паскаль Стрейк
15
Яка Бийол
62′
24
Джеймс Джастин
3
Габриэль Гудмундссон
18
Антон Штах
4
Итан Ампаду
61′
23
Себастьян Борнау
83′
2
Джейден Богл
44
Илиа Груев
90′
22
Ао Танака
11
Брэнден Ааронсон
70′
9
Доминик Калверт-Льюин
14
Лукас Нмеча
70′
19
Ноа Окафор
Статистика
Ливерпуль
Лидс
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
4
2
Угловые
8
3
Фолы
10
8
Офсайды
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
