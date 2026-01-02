«Милан» арендовал футболиста сборной Германии

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Милан» на своем сайте объявил об аренде нападающего сборной Германии Никласа Фюллькруга, права на которого принадлежат английскому «Вест Хэму».
Аренда 32-летнего футболиста рассчитана до конца сезона и включает в себя опцию выкупа. Фюллькруг будет выступать за клуб под номером 9.
В текущем сезоне он сыграл за «Вест Хэм» девять матчей. На протяжении карьеры он выступал в составе «Вердера», «Гройтер Фюрт», «Нюрнберга», «Ганновера» и дортмундской «Боруссии». Также в его активе 24 матча и 14 голов в составе сборной Германии.