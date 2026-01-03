«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем» благодаря дублю Макгинна

У хозяев дубль оформил Джон Макгинн и еще один мяч забил Олли Уоткинс. Автором единственного гола гостей стал Морган Гиббс-Уайт.
«Астон Вилла» потерпела только одно поражение в последних 13 матчах во всех турнирах. Команда с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Арсеналу» 3 очка и опережая идущий третьим «Манчестер Сити» на 1 балл, однако у лондонцев и горожан еще по одной игре в запасе. «Ноттингем» (18 очков) располагается на 17-й позиции в чемпионате Англии. У красных четыре поражения подряд.
Следующий матч «Астон Вилла» проведет 7 января против «Кристал Пэлас», а «Ноттингем» днем ранее сыграет с «Вест Хэмом».
Футбол, Англия, Тур 20
3.01.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Вилла Парк
Главные тренеры
Унаи Эмери
Шон Дайч
Голы
Астон Вилла
Олли Уоткинс
(Морган Роджерс)
45+1′
Джон Макгинн
(Мэтти Кэш)
49′
Джон Макгинн
(Юри Тилеманс)
73′
Ноттингем Форест
Морган Гиббс-Уайт
(Дилан Баква)
61′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
27
Морган Роджерс
4
Эзри Конса
3
Виктор Линделеф
44
Бубакар Камара
8
Юри Тилеманс
2
Мэтти Кэш
90′
16
Андрес Гарсия
22
Иан Матсен
69′
12
Люка Динь
7
Джон Макгинн
83′
26
Ламар Богард
90+4′
10
Эмилиано Буэндия
69′
19
Джейдон Санчо
11
Олли Уоткинс
83′
17
Дониэлл Мален
Ноттингем Форест
3
Неко Уильямс
21
Омари Хатчинсон
10
Морган Гиббс-Уайт
31
Никола Миленкович
5
Мурильо
8
Эллиот Андерсон
13
Джон Виктор
78′
26
Матц Селс
34
Ола Айна
69′
37
Николо Савона
29
Дилан Баква
65′
69′
24
Джеймс Макэйти
89′
19
Игор Жезус
84′
12
Дуглас Луис
16
Николас Домингес
84′
15
Арно Калимуэндо
Статистика
Астон Вилла
Ноттингем Форест
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
11
10
Удары в створ
4
5
Угловые
4
4
Фолы
10
20
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Саймон Хупер
(Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти