«Астон Вилла» обыграла «Ноттингем» благодаря дублю Макгинна

«Астон Вилла» потерпела только одно поражение в последних 13 матчах во всех турнирах. Команда с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая лидирующему «Арсеналу» 3 очка и опережая идущий третьим «Манчестер Сити» на 1 балл, однако у лондонцев и горожан еще по одной игре в запасе. «Ноттингем» (18 очков) располагается на 17-й позиции в чемпионате Англии. У красных четыре поражения подряд.