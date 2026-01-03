«Вулверхэмптон» разгромил «Вест Хэм» и одержал первую победу в сезоне АПЛ

Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Джон Адольфо Ариас (4-я минута), Хван Хи Чхан (31) и Матеуш Мане (41).
«Вулверхэмптон» одержал первую победу в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). С учетом прошлого чемпионата безвыигрышная серия «волков» составила 23 матча.
«Вулверхэмптон» (6 очков) замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Вест Хэм» (14) располагается на 18-й строчке. Команда продлила серию без побед до девяти игр.
В следующем матче «Вест Хэм» примет «Ноттингем Форест» 6 января, а «Вулверхэмптон» 7 января на выезде сыграет с «Эвертоном».
В другом матче «Брайтон» дома со счетом 2:0 обыграл «Бёрнли».
Роб Эдвардс
Нуну Эшпириту Санту
Джон Ариас
(Хван Хи Чхан)
4′
Хван Хи Чхан
31′
Матеуш Мане
(Уго Буэно)
41′
1
Жозе Са
4
Сантьяго Буэно
37
Ладислав Крейчи
15
Йерсон Москера
38
Джексон Чачуа
85′
3
Уго Буэно
10
Джон Ариас
8
Жоау Гомес
46′
7
Андре
36
Матеуш Мане
86′
23
Таванда Чирева
14
Толу Арокодаре
88′
6
Давид Меллер Вольфе
11
Хван Хи Чхан
61′
9
Йорген Странд Ларсен
23
Альфонс Ареола
2
Кайл Уокер-Питерс
30
Оливер Скарлз
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
18
Матеуш Фернандеш
9
Каллум Уилсон
15
Константинос Мавропанос
3
Максимилиан Килман
27
Сунгуту Магасса
46′
63
Эзра Майерс
32
Фредди Поттс
46′
28
Томаш Соучек
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти