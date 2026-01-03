Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Лилль
0
:
Ренн
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
2.65
П2
2.13
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
0
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
3.05
П2
1.89
Футбол. Италия
2-й тайм
Аталанта
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.10
П2
11.75
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

«Вулверхэмптон» разгромил «Вест Хэм» и одержал первую победу в сезоне АПЛ

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. «Вулверхэмптон» нанес разгромное поражение лондонскому «Вест Хэму» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча прошла в Вулверхэмптоне и завершилась со счетом 3:0. Мячи забили Джон Адольфо Ариас (4-я минута), Хван Хи Чхан (31) и Матеуш Мане (41).

«Вулверхэмптон» одержал первую победу в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ). С учетом прошлого чемпионата безвыигрышная серия «волков» составила 23 матча.

«Вулверхэмптон» (6 очков) замыкает турнирную таблицу АПЛ. «Вест Хэм» (14) располагается на 18-й строчке. Команда продлила серию без побед до девяти игр.

В следующем матче «Вест Хэм» примет «Ноттингем Форест» 6 января, а «Вулверхэмптон» 7 января на выезде сыграет с «Эвертоном».

В другом матче «Брайтон» дома со счетом 2:0 обыграл «Бёрнли».

Вулверхэмптон
3:0
Первый тайм: 3:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 20
3.01.2026, 18:00 (МСК UTC+3)
Молинью Стэдиум
Главные тренеры
Роб Эдвардс
Нуну Эшпириту Санту
Голы
Вулверхэмптон
Джон Ариас
(Хван Хи Чхан)
4′
Хван Хи Чхан
31′
Матеуш Мане
(Уго Буэно)
41′
Составы команд
Вулверхэмптон
1
Жозе Са
4
Сантьяго Буэно
37
Ладислав Крейчи
15
Йерсон Москера
38
Джексон Чачуа
85′
3
Уго Буэно
10
Джон Ариас
8
Жоау Гомес
46′
7
Андре
36
Матеуш Мане
86′
23
Таванда Чирева
14
Толу Арокодаре
88′
6
Давид Меллер Вольфе
11
Хван Хи Чхан
61′
9
Йорген Странд Ларсен
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
2
Кайл Уокер-Питерс
30
Оливер Скарлз
20
Джаррод Боуэн
7
Крисенсио Саммервилл
18
Матеуш Фернандеш
9
Каллум Уилсон
15
Константинос Мавропанос
3
Максимилиан Килман
27
Сунгуту Магасса
46′
63
Эзра Майерс
32
Фредди Поттс
46′
28
Томаш Соучек
Статистика
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
11
6
Удары в створ
8
0
Угловые
6
7
Фолы
11
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти