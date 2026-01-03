«Монако» Головина дома проиграл «Лиону» в своем первом матче в 2026 году

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Павел Шульц (38-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Абнер Винисиус (79). У «Монако» отличился Мамаду Кулибали (45+4). На 70-й минуте он получил прямую красную карточку за удар шипами в лицо защитнику «Лиона» Николасу Тальяфико.
Головин вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 77-й минуте. В первом тайме «Монако» пришлось поменять двух игроков из-за травм, в том числе основного вратаря Лукаша Градецкого на 12-й минуте.
«Монако» (23 очка), потерпевший третье поражение подряд в чемпионате, занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» (30) располагается на пятой строчке.
В следующем туре «Монако» примет «Лорьян» 16 января, а «Лион» 18 января дома сыграет с «Брестом».
Себастьян Поконьоли
Паулу Фонсека
Мамаду Кулибали
(Фоларин Балогун)
45+4′
Павел Шульц
(Николас Тальяфико)
38′
Павел Шульц
(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
57′
Винисиус да Силва Сантос Абнер
(Николас Тальяфико)
79′
12
Кайю Энрике
28
Мамаду Кулибали
70′
4
Йордан Тезе
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
7′
22
Мохаммед Салису
9
Фоларин Балогун
78′
1
Лукас Градецки
12′
16
Филипп Кен
13
Кристиан Мависса
36′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
77′
17
Станис Идумбо
14
Мика Биерет
77′
19
Джордж Иленихенья
1
Доминик Грейф
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
3
Николас Тальяфико
23
Тайлер Мортон
22
Клинтон Мата
35′
21
Рубен Клюйверт
70′
17
Афонсу Морейра
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
81′
5
Орель Мангаля
8
Корентен Толиссо
70′
90′
20
Мартин Сатриано
44
Халис Мера
66′
6
Таннер Тессманн
10
Павел Шульц
81′
7
Адам Карабец
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти