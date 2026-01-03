«Монако» Головина дома проиграл «Лиону» в своем первом матче в 2026 году

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Павел Шульц (38-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Абнер Винисиус (79). У «Монако» отличился Мамаду Кулибали (45+4). На 70-й минуте он получил прямую красную карточку за удар шипами в лицо защитнику «Лиона» Николасу Тальяфико.