«Монако» Головина дома проиграл «Лиону» в своем первом матче в 2026 году

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, уступил дома «Лиону» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Монако и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Павел Шульц (38-я и 57-я минуты), еще один мяч забил Абнер Винисиус (79). У «Монако» отличился Мамаду Кулибали (45+4). На 70-й минуте он получил прямую красную карточку за удар шипами в лицо защитнику «Лиона» Николасу Тальяфико.

Головин вышел в стартовом составе, результативными действиями не отметился и был заменен на 77-й минуте. В первом тайме «Монако» пришлось поменять двух игроков из-за травм, в том числе основного вратаря Лукаша Градецкого на 12-й минуте.

«Монако» (23 очка), потерпевший третье поражение подряд в чемпионате, занимает 9-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Лион» (30) располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Монако» примет «Лорьян» 16 января, а «Лион» 18 января дома сыграет с «Брестом».

Монако
1:3
Первый тайм: 1:1
Лион
Футбол, Франция, 17-й тур
3.01.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Луи II
Главные тренеры
Себастьян Поконьоли
Паулу Фонсека
Голы
Монако
Мамаду Кулибали
(Фоларин Балогун)
45+4′
Лион
Павел Шульц
(Николас Тальяфико)
38′
Павел Шульц
(Эйнсли Мэйтланд-Найлс)
57′
Винисиус да Силва Сантос Абнер
(Николас Тальяфико)
79′
Составы команд
Монако
12
Кайю Энрике
28
Мамаду Кулибали
70′
4
Йордан Тезе
11
Магнес Аклиуш
5
Тило Керер
7′
22
Мохаммед Салису
9
Фоларин Балогун
78′
1
Лукас Градецки
12′
16
Филипп Кен
13
Кристиан Мависса
36′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
77′
17
Станис Идумбо
14
Мика Биерет
77′
19
Джордж Иленихенья
Лион
1
Доминик Грейф
98
Эйнсли Мэйтланд-Найлс
3
Николас Тальяфико
23
Тайлер Мортон
22
Клинтон Мата
35′
21
Рубен Клюйверт
70′
17
Афонсу Морейра
16
Винисиус да Силва Сантос Абнер
81′
5
Орель Мангаля
8
Корентен Толиссо
70′
90′
20
Мартин Сатриано
44
Халис Мера
66′
6
Таннер Тессманн
10
Павел Шульц
81′
7
Адам Карабец
Статистика
Монако
Лион
Желтые карточки
2
3
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
6
13
Удары в створ
2
9
Угловые
7
2
Фолы
14
12
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти