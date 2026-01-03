«Ювентус» не смог обыграть дома «Лечче» в матче Серии А

Встреча, которая прошла в субботу в Турине, завершилась со счетом 1:1. Гостей в конце первого тайма вперед вывел Ламек Банда (45+2-я минута). «Ювентус» от поражения спас Уэстон Маккенни (49). На 66-й минуте форвард туринского клуба Джонатан Дэвид не смог реализовать 11-метровый удар.