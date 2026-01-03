Ричмонд
«Ювентус» не смог обыграть дома «Лечче» в матче Серии А

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Туринский «Ювентус» сыграл вничью с «Лечче» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, которая прошла в субботу в Турине, завершилась со счетом 1:1. Гостей в конце первого тайма вперед вывел Ламек Банда (45+2-я минута). «Ювентус» от поражения спас Уэстон Маккенни (49). На 66-й минуте форвард туринского клуба Джонатан Дэвид не смог реализовать 11-метровый удар.

«Ювентус» (33 очка) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Лечче» (17) располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» в гостях сыграет с «Сассуоло» 6 января, «Лечче» в тот же день примет «Рому».

Результаты других матчей:

  • «Комо» — «Удинезе» — 1:0;
  • «Дженоа» — «Пиза» — 1:1;
  • «Сассуоло» — «Парма» — 1:1.

Ювентус
1:1
Первый тайм: 0:1
Лечче
Футбол, Италия, 18-й тур
3.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Алльянц
Главные тренеры
Лучано Спаллетти
Эузебио Ди Франческо
Голы
Ювентус
Уэстон Маккенни
49′
Лечче
Ламек Банда
45+1′
Нереализованные пенальти
Ювентус
Жонатан Давид
66′
Составы команд
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
6
Ллойд Келли
3
Бремер
10
Кенан Йылдыз
30
Жонатан Давид
22
Уэстон Маккенни
83′
17
Василие Аджич
27
Андреа Камбьясо
69′
8
Тен Копмейнерс
5
Мануэль Локателли
77′
20
Лоис Опенда
19
Кефрен Тюрам
69′
18
Филип Костич
7
Франсишку Консейсау
46′
11
Эдон Жегрова
Лечче
30
Владимиро Фальконе
90+5′
25
Антонио Галло
93
Юссеф Мале
61′
4
Киалонда Гаспар
44
Тиагу Габриэл
77
Мохамед Каба
20
Юльбер Рамадани
13
Матиас Перес
32′
17
Данилу Вейга
70′
50
Сантьяго Пьеротти
68′
3
Корри Ндаба
19
Ламек Банда
81′
14
Тоурир-Йоуханн Хельгасон
22
Франческо Камарда
68′
9
Никола Штулич
Статистика
Ювентус
Лечче
Желтые карточки
0
3
Удары (всего)
25
6
Удары в створ
5
1
Угловые
10
1
Фолы
6
7
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Джузеппе Коллу
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти