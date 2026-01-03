Ричмонд
Дубль Райса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»

«Арсенал» на выезде победил «Борнмут» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 3:2.

Источник: Спорт-Экспресс

У гостей дубль оформил Деклан Райс, в первом голевом эпизоде ему ассистировал Мартин Эдегор, а во втором — Букайо Сака. Также у лондонцев голом отметился Габриэл Жезус. За хозяев в этой игре забили Эванилсон и Эли Крупи.

«Арсенал» продлил победную серию до семи матчей во всех турнирах. «Канониры» с 48 очками возглавляют таблицу АПЛ, опережая расположившуюся на второй позиции «Астон Виллу» на 6 очков, а идущий третьим «Манчестер Сити» — на 7 баллов, однако у горожан еще одна игра в запасе.

«Борнмут» с 23 очками занимает 15-е место в АПЛ. Команда продлила безвыигрышную серию до 11 матчей.

Борнмут
2:3
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 20
3.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Виталити Стэдиум
Главные тренеры
Андони Ираола
Микель Артета
Голы
Борнмут
Эванилсон
10′
Эли Жуниор Крупи
(Льюис Кук)
76′
Арсенал
Габриэл Магальяйнс
16′
Деклан Райс
(Мартин Эдегор)
54′
Деклан Райс
(Букайо Сака)
71′
Составы команд
Борнмут
1
Джордже Петрович
20
Алекс Хименес
3
Адриен Трюффер
24
Антуан Семеньо
26′
23
Джеймс Хилл
5
Маркос Сенеси
16
Маркус Таверньер
7
Дэвид Брукс
67′
21
Амин Адли
90+1′
19
Джастин Клюйверт
74′
4
Льюис Кук
9
Эванилсон
74′
22
Эли Жуниор Крупи
80′
8
Алекс Скотт
74′
26
Энес Юнал
Арсенал
1
Давид Райя
12
Юррьен Тимбер
5
Пьеро Инкапье
41
Деклан Райс
36
Мартин Субименди
70′
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
8
Мартин Эдегор
80′
23
Микель Мерино
14
Виктор Дьекереш
66′
9
Габриэл Жезус
20
Нони Мадуэке
67′
7
Букайо Сака
11
Габриел Мартинелли
67′
19
Леандро Троссар
Статистика
Борнмут
Арсенал
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
5
Угловые
7
5
Фолы
13
8
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристофер Кавана
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти