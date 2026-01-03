Дубль Райса принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом»

«Арсенал» продлил победную серию до семи матчей во всех турнирах. «Канониры» с 48 очками возглавляют таблицу АПЛ, опережая расположившуюся на второй позиции «Астон Виллу» на 6 очков, а идущий третьим «Манчестер Сити» — на 7 баллов, однако у горожан еще одна игра в запасе.