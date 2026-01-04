МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Лидсе, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Брендона Эронсона (62-я минута) гости ответили точным ударом Матеуса Куньи (65).
«Манчестер Юнайтед» с 31 очком идет на пятом месте в турнирной таблице, «Лидс» (22) располагается на 16-й позиции.
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Рубен Аморим
Голы
Лидс
Брэнден Ааронсон
(Паскаль Стрейк)
62′
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
(Джошуа Зиркзе)
65′
Составы команд
Лидс
1
Лукас Перри
5
Паскаль Стрейк
15
Яка Бийол
24
Джеймс Джастин
3
Габриэль Гудмундссон
18
Антон Штах
9
Доминик Калверт-Льюин
23
Себастьян Борнау
80′
22
Ао Танака
44
Илиа Груев
80′
29
Вильфред Ньонто
11
Брэнден Ааронсон
87′
10
Йоэл Пиру
19
Ноа Окафор
75′
14
Лукас Нмеча
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
6
Лисандро Мартинес
26
Айден Хевен
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
30
Беньямин Шешко
18
Каземиру
25
Мануэль Угарте
13
Патрик Доргу
34′
10
Матеус Кунья
15
Лени Йоро
63′
11
Джошуа Зиркзе
Статистика
Лидс
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
3
2
Угловые
6
4
Фолы
9
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
