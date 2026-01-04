«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал
0
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.81
П2
7.68
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Брентфорд
1
Все коэффициенты
П1
5.89
X
3.55
П2
1.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
1
:
Ливерпуль
0
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.60
П2
3.05
Футбол. Англия
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Кристал Пэлас
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.50
П2
5.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.90
П2
12.50
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
0
:
Кремонезе
0
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.20
П2
9.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
0
:
Нант
1
Все коэффициенты
П1
29.00
X
6.90
П2
1.18
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.57
П2
4.32
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.36
П2
3.60
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.05
П2
2.95
Футбол. Англия
20:30
Манчестер Сити
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.79
П2
5.60
Футбол. Испания
20:30
Алавес
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.17
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.10
П2
7.80
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.20
X
10.00
П2
21.00
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.85
X
3.77
П2
2.03
Футбол. Испания
завершен
Севилья
0
:
Леванте
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Наполи
2
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом»

Кунья спас «Манчестер Юнайтед» от поражения с «Лидсом».

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Лидсе, завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Брендона Эронсона (62-я минута) гости ответили точным ударом Матеуса Куньи (65).

«Манчестер Юнайтед» с 31 очком идет на пятом месте в турнирной таблице, «Лидс» (22) располагается на 16-й позиции.

Лидс
1:1
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2026, 15:30 (МСК UTC+3)
Элланд Роуд
Главные тренеры
Даниэль Фарке
Рубен Аморим
Голы
Лидс
Брэнден Ааронсон
(Паскаль Стрейк)
62′
Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
(Джошуа Зиркзе)
65′
Составы команд
Лидс
1
Лукас Перри
5
Паскаль Стрейк
15
Яка Бийол
24
Джеймс Джастин
3
Габриэль Гудмундссон
18
Антон Штах
9
Доминик Калверт-Льюин
23
Себастьян Борнау
80′
22
Ао Танака
44
Илиа Груев
80′
29
Вильфред Ньонто
11
Брэнден Ааронсон
87′
10
Йоэл Пиру
19
Ноа Окафор
75′
14
Лукас Нмеча
Манчестер Юнайтед
31
Сенне Ламменс
6
Лисандро Мартинес
26
Айден Хевен
2
Диогу Далот
23
Люк Шоу
30
Беньямин Шешко
18
Каземиру
25
Мануэль Угарте
13
Патрик Доргу
34′
10
Матеус Кунья
15
Лени Йоро
63′
11
Джошуа Зиркзе
Статистика
Лидс
Манчестер Юнайтед
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
10
15
Удары в створ
3
2
Угловые
6
4
Фолы
9
9
Офсайды
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти