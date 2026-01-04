«Ливерпуль» на последних минутах упустил победу над «Фулхэмом»

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. «Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с лондонским «Фулхэмом» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. У «Фулхэма» мячи забили Гарри Уилсон (17-я минута) и Харрисон Рид (90+7). В составе «Ливерпуля» отличились Флориан Вирц (57) и Коди Гакпо (90+4).
«Ливерпуль» (34 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (28) располагается на 11-й строчке.
В 21-м туре «Фулхэм» примет «Челси» 7 января, на следующий день «Ливерпуль» в гостях сыграет с лидирующим в АПЛ «Арсеналом».
Результаты других матчей:
«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас» — 2:0;
«Тоттенхэм» — «Сандерленд» — 1:1;
«Эвертон» — «Брентфорд» — 2:4.
Марку Силва
Арне Слот
Харри Уилсон
(Рауль Хименес)
17′
Харрисон Рид
(Кевин)
90+7′
Флориан Вирц
(Конор Брэдли)
57′
Коди Гакпо
90+4′
1
Бернд Лено
31
Исса Диоп
15
Хорхе Куэнка
5
Йоахим Андерсен
21
Тимоти Кастань
33
Энтони Робинсон
7
Рауль Хименес
85′
11
Адама I Траоре
20
Саша Лукич
90′
6
Харрисон Рид
10
Том Кэрни
74′
16
Сандер Берге
8
Харри Уилсон
71′
85′
18
Джона Куси-Асаре
32
Эмил Смит-Роу
74′
22
Кевин
1
Алиссон
12
Конор Брэдли
6
Милош Керкез
8
Доминик Собослаи
10
Алексис Макаллистер
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
38
Райан Гравенберх
7
Флориан Вирц
76′
30
Джереми Фримпонг
18
Коди Гакпо
90+5′
90′
2
Джо Гомес
17
Кертис Джонс
85′
14
Федерико Кьеза
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти