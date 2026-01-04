«Ливерпуль» на последних минутах упустил победу над «Фулхэмом»

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. У «Фулхэма» мячи забили Гарри Уилсон (17-я минута) и Харрисон Рид (90+7). В составе «Ливерпуля» отличились Флориан Вирц (57) и Коди Гакпо (90+4).