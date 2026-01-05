Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

В ближайшем матче руководить командой будет Даррен Флетчер.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 5 января. /ТАСС/. Португалец Рубен Аморим покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в чемпионате Англии, руководство клуба с неохотой приняло решение, что настало время для перемен. Это даст команде наилучшие шансы на достижение максимально высокого результата в чемпионате. Клуб хотел бы поблагодарить Рубена за его вклад в развитие клуба и пожелать ему всего наилучшего в будущем", — говорится в заявлении клуба.

Отмечается, что в гостевом матче чемпионата Англии против «Бёрнли» 7 января руководить командой будет шотландец Даррен Флетчер.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила английскому «Тоттенхэму». В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате Англии. После 20 туров текущего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции, набрав 31 очко. Ранее Аморим возглавлял португальские «Брагу» и «Спортинг», который дважды привел к победе в чемпионате Португалии. В период игровой карьеры Аморим в составе португальской «Бенфики» стал двукратным чемпионом Португалии, обладателем кубка и суперкубка страны.

Флетчеру 41 год, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2002 по 2015 год, в составе команды он стал пятикратным чемпионом Англии, двукратным обладателем Кубка английской лиги и победителем Лиги чемпионов сезона-2007/08, финал которой прошел в Москве.