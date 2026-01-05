Аморим покинул пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы, где уступила английскому «Тоттенхэму». В прошлом сезоне клуб занял 15-е место в чемпионате Англии. После 20 туров текущего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции, набрав 31 очко. Ранее Аморим возглавлял португальские «Брагу» и «Спортинг», который дважды привел к победе в чемпионате Португалии. В период игровой карьеры Аморим в составе португальской «Бенфики» стал двукратным чемпионом Португалии, обладателем кубка и суперкубка страны.