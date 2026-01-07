«Ювентус» одержал разгромную победу и продлил серию без поражений в Серии А

Встреча в Сассуоло завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых мячи забили Фабио Миретти (62-я минута) и Джонатан Дэвид (63). На 16-й минуте автоголом отметился защитник хозяев Тарик Мухаремович.
«Ювентус» не проигрывает в чемпионате на протяжении пяти матчей и с 36 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. «Сассуоло» (23 очка) располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Ювентус» 12 января примет «Кремонезе», а «Сассуоло» 10 января на выезде встретится с «Ромой».
Футбол, Италия, 19-й тур
6.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Мапеи - Читта-дель-Триколоре
Главные тренеры
Фабио Гроссо
Лучано Спаллетти
Голы
Ювентус
Тарик Мухаремович
16′
Фабио Миретти
(Джонатан Дэвид)
62′
Джонатан Дэвид
63′
Составы команд
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
6
Себастьян Валюкевич
3
Джош Дойг
90
Исмаэль Коне
99
Андреа Пинамонти
80
Тарик Мухаремович
42
Кристиан Торстведт
39′
20
Алиу Фадера
18
Неманья Матич
77′
35
Лука Липани
44
Эдоардо Яннони
77′
40
Астер Вранкс
45
Арман Лорьенте
77′
77
Николас Пьерини
21
Джей Идзес
90′
26
Кас Одентал
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
8
Тен Копмейнерс
3
Бремер
19
Кефрен Тюрам
5
Мануэль Локателли
22
Уэстон Маккенни
75′
25
Жоао Мариу
27
Андреа Камбьясо
85′
32
Хуан Кабаль
30
Джонатан Дэвид
75′
20
Лоис Опенда
21
Фабио Миретти
90′
11
Эдон Жегрова
10
Кенан Йылдыз
85′
17
Василие Аджич
Статистика
Сассуоло
Ювентус
Удары (всего)
6
17
Удары в створ
2
10
Угловые
5
5
Фолы
3
12
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Лука Дзуфферли
(Италия)
