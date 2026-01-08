У двукратного обладателя «Золотого мяча» Кигана обнаружили рак

«Кевин Киган недавно был госпитализирован для дальнейшего обследования в связи с сохраняющимися симптомами в области брюшной полости. В результате обследования врачи выявили рак. Кевин будет проходить лечение. Он благодарен медицинской команде за их оперативное вмешательство и оказываемый уход. В это трудное время семья просит о конфиденциальности и воздержится от дальнейших комментариев», — говорится в сообщении клуба.