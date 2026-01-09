«Милан» ушел от поражения в концовке матча Серии А против «Дженоа»

Встреча в Милане завершилась со счетом 1:1. У гостей гол забил Лоренцо Коломбо (28-я минута), в составе «россонери» отличился Рафаэль Леау (90+2). На девятой компенсированной ко второму тайму минуте пенальти не реализовал полузащитник «Дженоа» Николае Станчу.
«Милан» не проигрывает в Серии А с 23 августа, тогда команда дома уступила в первом туре «Кремонезе» (1:2).
«Милан» с 39 очками занимает второе место в таблице, отставая на три очка от лидирующего «Интера». Генуэзцы с 16 очками располагаются на 17-й строчке.
В другом матче дня «Кремонезе» благодаря голу и результативному пасу Джейми Варди сыграл дома вничью с «Кальяри» (2:2).
Футбол, Италия, 19-й тур
8.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Даниэле Де Росси
Голы
Милан
Рафаэл Леау
90+2′
Дженоа
Лоренцо Коломбо
(Руслан Малиновский)
28′
Нереализованные пенальти
Дженоа
Николае Станчу
90+9′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
90+7′
23
Фикайо Томори
31
Страхиня Павлович
90+7′
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
12
Адриен Рабьо
11
Кристиан Пулишич
10
Рафаэл Леау
46
Маттео Габбиа
70′
75′
24
Закари Атекаме
56
Алексис Салемакерс
65′
9
Никлас Фюллкруг
19
Юссуф Фофана
46′
8
Рубен Лофтус-Чик
Дженоа
1
Никола Леали
80′
27
Алессандро Маркандалли
22
Хоан Васкес
5
Лео Эстигор
15
Брук Нортон-Каффи
32
Мортен Френдруп
3
Аарон Мартин
83′
34
Себастьян Отоа
17
Руслан Малиновский
64′
73
Патрицио Масини
2
Мортен Торсби
64′
77
Микаэль Эллертссон
9
Витинья
75′
21
Джефф Эхатор
29
Лоренцо Коломбо
83′
8
Николае Станчу
Статистика
Милан
Дженоа
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
8
2
Угловые
12
1
Фолы
13
8
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
