Стамбульское дерби перенесли из-за урагана

СТАМБУЛ, 9 янв — РИА Новости. Футбольное дерби в субботу между клубами «Фенербахче» и «Галатасарай» перенесено почти на два часа из-за прогнозируемого в Стамбуле урагана, сообщила Федерация футбола Турции (TFF).

Источник: Спорт РИА Новости

На субботу синоптики Генерального управления метеорологии Турции объявили «желтый» уровень тревоги более чем в половине турецких провинций, в том числе из-за ураганного ветра до 90 километров в час на побережье Мраморного и Эгейского морей. В Стамбуле прогнозируется ураган, а к вечеру субботы начнется и ливень, в ряде районов — снег с дождем.

«Финал суперкубка Turkcell между “Фенербахче” и “Галатасараем”, который должен был начаться на Олимпийском стадионе Ататюрка в субботу в 20.30 (время совпадает с мск — ред.), решено начать в 18.45 с учетом предупреждения властей провинции Стамбул о ливне и мощном ветре», — сообщила федерация в соцсети X.

Болельщиков начнут запускать на стадион с 15.45, арена вмещает более 77,5 тысяч фанатов.

В связи с матчем будут введены ограничения на транспорте. В частности, поезда на линии электричек Marmaray в субботу с 14.00 до 18.00 не будут останавливаться на трех станциях Зейтинбурну и Казлычешме, а также на двух станциях линии T6, сообщили РИА Новости в Турецких железных дорогах (TCDD).

Власти провинции Стамбул предупредили, что гражданам необходимо проявить бдительность и осторожность в связи с сильным ветром и такими негативными последствиями, как перебои в работе транспорта, падение деревьев и столбов.

Воздушные гавани Стамбула пока не объявляли об отмене рейсов. Не менее пяти человек погибли в Турции за двое суток в связи с бушующими в большинстве городов ураганами, сообщил в пятницу телеканал NTV.