Стамбульское дерби перенесли из-за урагана

В связи с матчем будут введены ограничения на транспорте. В частности, поезда на линии электричек Marmaray в субботу с 14.00 до 18.00 не будут останавливаться на трех станциях Зейтинбурну и Казлычешме, а также на двух станциях линии T6, сообщили РИА Новости в Турецких железных дорогах (TCDD).