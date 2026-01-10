Экс-капитан «Спартака» Джикия близок к уходу из турецкого клуба

По информации канала, новый главный тренер Сами Угурлу сделает ставку на молодых футболистов, поэтому готов расстаться с 32-летним защитником. Руководство турецкого клуба не возражает против продажи Джикии, в первую очередь из-за его высокой зарплаты — €800 тысяч в год.