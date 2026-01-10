Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.23
X
3.54
П2
1.94
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.15
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.48
П2
4.75
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.69
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.56
П2
2.40
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.25
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.40
П2
7.20
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.15
П2
6.40
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
1
:
Реал Сосьедад
2
П1
X
П2

Экс-капитан «Спартака» Джикия близок к уходу из турецкого клуба

Бывший капитан и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия близок к уходу из турецкого «Антальяспора». Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

Источник: Чемпионат.com

По информации канала, новый главный тренер Сами Угурлу сделает ставку на молодых футболистов, поэтому готов расстаться с 32-летним защитником. Руководство турецкого клуба не возражает против продажи Джикии, в первую очередь из-за его высокой зарплаты — €800 тысяч в год.

«Антальяспор» планирует получить за Георгия не менее €1 млн. При этом сам футболист давно хочет вернуться в РПЛ, но официальных предложений пока не поступало.

Его переход в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за «Химки». По мнению экспертов, несмотря на возраст (32 года), Джикия сохраняет прекрасную физическую форму и может усилить оборонительные линии многих клубов чемпионата России.

Джикия покинул красно-белых на правах свободного агента в мае 2024 года после серьезного конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Несмотря на болезненный расставание, игрок подчеркнул, что не держит обиды на клуб и сохраняет теплые чувства к спартаковским болельщикам.