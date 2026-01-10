«Комо» избежал поражения от «Болоньи» благодаря голу на 94-й минуте

Гости вышли вперед на 49-й минуте благодаря голу форварда Николо Камбьяги. Он же спустя 12 минут заработал прямую красную карточку. От поражения команду Сеска Фабрегаса спас вышедший на замену Мартин Батурина, забивший гол на 94-й минуте.
«Комо» с 34 очками остался в таблице Серии А на 6-м месте. «Болонья», которая не побеждает на протяжении семи матчей, с 27 баллами идет на 8-й строчке.
15 января «Болонья» в гостях сыграет с «Вероной», а «Комо» дома примет «Милан».
Футбол, Италия, 20-й тур
10.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Винченцо Итальяно
Голы
Комо
Мартин Батурина
(Хесус Родригес)
90+4′
Болонья
Николо Камбьяги
(Сантьяго Кастро)
49′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
17
Хесус Родригес
10
Николас Пас
40′
11
Анастасиос Дувикас
2
Марк-Оливер Кемпф
34
Диегу Карлос
23
Максимо Перроне
77
Игнас ван дер Бремпт
61′
63′
27
Штефан Пош
18
Альберто Морено
84′
20
Мартин Батурина
31
Мергим Войвода
57′
6
Максанс Какере
33
Лукас Да Кунья
48′
57′
19
Николас Кюн
Болонья
13
Федерико Равалья
20
Надир Зортеа
70′
33
Хуан Миранда
28
Николо Камбьяги
61′
80
Джованни Фаббиан
14
Торбьорн Хеггем
11
Джонатан Роу
76′
16
Николо Казале
9
Сантьяго Кастро
76′
19
Льюис Фергюсон
83′
26
Джон Лукуми
26′
41
Мартин Витик
8
Ремо Фройлер
64′
76′
17
Чиро Иммобиле
4
Томмазо Побега
84′
77
Ибрагим Сулемана
Статистика
Комо
Болонья
Желтые карточки
3
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
3
2
Угловые
4
2
Фолы
14
3
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Розарио Абиссо
(Италия)
