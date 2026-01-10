Ричмонд
«Комо» избежал поражения от «Болоньи» благодаря голу на 94-й минуте

Футболисты «Комо» и «Болоньи» поделили очки в 20-м туре чемпионата Италии. Встреча, прошедшая в субботу в Комо, завершилась со счетом 1:1.

Источник: Getty Images

Гости вышли вперед на 49-й минуте благодаря голу форварда Николо Камбьяги. Он же спустя 12 минут заработал прямую красную карточку. От поражения команду Сеска Фабрегаса спас вышедший на замену Мартин Батурина, забивший гол на 94-й минуте.

«Комо» с 34 очками остался в таблице Серии А на 6-м месте. «Болонья», которая не побеждает на протяжении семи матчей, с 27 баллами идет на 8-й строчке.

15 января «Болонья» в гостях сыграет с «Вероной», а «Комо» дома примет «Милан».

Комо
1:1
Первый тайм: 0:0
Болонья
Футбол, Италия, 20-й тур
10.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Giuseppe Sinigaglia
Главные тренеры
Сеск Фабрегас
Винченцо Итальяно
Голы
Комо
Мартин Батурина
(Хесус Родригес)
90+4′
Болонья
Николо Камбьяги
(Сантьяго Кастро)
49′
Составы команд
Комо
1
Жан Бюте
17
Хесус Родригес
10
Николас Пас
40′
11
Анастасиос Дувикас
2
Марк-Оливер Кемпф
34
Диегу Карлос
23
Максимо Перроне
77
Игнас ван дер Бремпт
61′
63′
27
Штефан Пош
18
Альберто Морено
84′
20
Мартин Батурина
31
Мергим Войвода
57′
6
Максанс Какере
33
Лукас Да Кунья
48′
57′
19
Николас Кюн
Болонья
13
Федерико Равалья
20
Надир Зортеа
70′
33
Хуан Миранда
28
Николо Камбьяги
61′
80
Джованни Фаббиан
14
Торбьорн Хеггем
11
Джонатан Роу
76′
16
Николо Казале
9
Сантьяго Кастро
76′
19
Льюис Фергюсон
83′
26
Джон Лукуми
26′
41
Мартин Витик
8
Ремо Фройлер
64′
76′
17
Чиро Иммобиле
4
Томмазо Побега
84′
77
Ибрагим Сулемана
Статистика
Комо
Болонья
Желтые карточки
3
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
3
2
Угловые
4
2
Фолы
14
3
Офсайды
2
4
Судейская бригада
Главный судья
Розарио Абиссо
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти