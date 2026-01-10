«Рома» победила «Сассуоло» и ворвалась в топ-3 Серии А

В составе «римских волков» голами отметились Ману Коне (76-я минута) и Матиас Соуле (79). Итоговый счет — 2:0 в пользу команды Джан Пьеро Гасперини.
В таблице Серии А «Рома» поднялась на 2−3-е места, набрав 39 очков, «Сассуоло» занимает 11−12-ю позиции, имея 23 балла в активе.
Футбол, Италия, 20-й тур
10.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Олимпийский
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини
Фабио Гроссо
Голы
Рома
Ману Коне
(Матиас Соуле)
76′
Матиас Соуле
(Стефан Эль-Шаарави)
79′
Составы команд
Рома
99
Миле Свилар
87
Даниэле Гиларди
22
Марио Эрмосо
23′
21
Пауло Дибала
17
Ману Коне
22′
61
Никколо Пизилли
23
Джанлука Манчини
88′
24
Ян Циолковски
19
Зеки Челик
87′
2
Девайн Ренч
12
Константинос Цимикас
63′
43
Уэсли Винисиус
11
Эван Фергюсон
39′
92
Стефан Эль-Шаарави
18
Матиас Соуле
88′
60
Алессандро Романо
Сассуоло
49
Ариянет Мурич
59′
6
Себастьян Валюкевич
3
Джош Дойг
18
Неманья Матич
85′
21
Джей Идзес
80
Тарик Мухаремович
35
Лука Липани
72′
40
Астер Вранкс
90
Исмаэль Коне
83′
44
Эдоардо Яннони
99
Андреа Пинамонти
83′
24
Лука Моро
20
Алиу Фадера
73′
9
Валид Чеддира
45
Арман Лорьенте
83′
77
Николас Пьерини
Статистика
Рома
Сассуоло
Желтые карточки
2
2
Удары (всего)
26
5
Удары в створ
6
3
Угловые
5
2
Фолы
15
16
Офсайды
2
1
Судейская бригада
Главный судья
Маттео Марченаро
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти