«Штутгарт» разгромил на выезде «Байер»

Дублем в составе «Штутгарта» отметился Джейми Левелинг (7-я минута, 45+1-я). Еще забитыми мячами отметились Макксимиллиан Миттельштадт (29-я, пенальти) и Дениз Ундав (45+2). Единственным мяч в составе «Байера» забил Алехандро Гримальдо (66-я минута, пенальти).
На данный момент «Байер» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги с 29 очками, а «Штутгарт» располагается на пятой строчке с таким же количеством очков.
Футбол, Германия, 16-й тур
10.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Себастьян Хенесс
Голы
Байер
Алехандро Гримальдо
66′
Штутгарт
Джейми Левелинг
(Дениз Ундав)
7′
Максимилиан Миттельштедт
29′
Джейми Левелинг
(Дениз Ундав)
45′
Дениз Ундав
(Крис Фюрих)
45+2′
Составы команд
Байер
1
Марк Флеккен
38′
4
Джарелл Куанса
8
Роберт Андрих
13
Артур
24
Алейкс Гарсия
80′
10
Малик Тилльман
44
Жанюэль Белосян
46′
5
Лоик Баде
70′
20
Алехандро Гримальдо
79′
82′
21
Лукас Васкес
11
Мартен Террье
66′
7
Йонас Хофманн
6
Эсекиэль Фернандес
66′
18
Алехо Сарко
23
Натан Телла
46′
19
Эрнест Поку
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
3
Рамон Хендрикс
24
Джефф Шабо
16
Атакан Каразор
6
Ангело Штиллер
4
Джоша Вагноман
79′
22
Лоренц Ассиньон
18
Джейми Левелинг
38′
79′
25
Хереми Аревало
10
Крис Фюрих
72′
29
Финн Ельч
77′
28
Николас Нарти
89′
30
Чема Андрес
26
Дениз Ундав
89′
9
Эрмедин Демирович
Статистика
Байер
Штутгарт
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
4
7
Угловые
5
3
Фолы
13
11
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти