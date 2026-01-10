Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Аталанта
0
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.69
П2
5.63
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.30
П2
4.11
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
3
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
2
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

«Штутгарт» разгромил на выезде «Байер»

Футболисты «Штутгарта» в гостях крупно обыграли «Байер» в матче 16-го тура чемпионата Германии.

Источник: Getty Images

Дублем в составе «Штутгарта» отметился Джейми Левелинг (7-я минута, 45+1-я). Еще забитыми мячами отметились Макксимиллиан Миттельштадт (29-я, пенальти) и Дениз Ундав (45+2). Единственным мяч в составе «Байера» забил Алехандро Гримальдо (66-я минута, пенальти).

На данный момент «Байер» находится на четвертой позиции в турнирной таблице Бундеслиги с 29 очками, а «Штутгарт» располагается на пятой строчке с таким же количеством очков.

Байер
1:4
Первый тайм: 0:4
Штутгарт
Футбол, Германия, 16-й тур
10.01.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
БайАрена
Главные тренеры
Каспер Юльманн
Себастьян Хенесс
Голы
Байер
Алехандро Гримальдо
66′
Штутгарт
Джейми Левелинг
(Дениз Ундав)
7′
Максимилиан Миттельштедт
29′
Джейми Левелинг
(Дениз Ундав)
45′
Дениз Ундав
(Крис Фюрих)
45+2′
Составы команд
Байер
1
Марк Флеккен
38′
4
Джарелл Куанса
8
Роберт Андрих
13
Артур
24
Алейкс Гарсия
80′
10
Малик Тилльман
44
Жанюэль Белосян
46′
5
Лоик Баде
70′
20
Алехандро Гримальдо
79′
82′
21
Лукас Васкес
11
Мартен Террье
66′
7
Йонас Хофманн
6
Эсекиэль Фернандес
66′
18
Алехо Сарко
23
Натан Телла
46′
19
Эрнест Поку
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
3
Рамон Хендрикс
24
Джефф Шабо
16
Атакан Каразор
6
Ангело Штиллер
4
Джоша Вагноман
79′
22
Лоренц Ассиньон
18
Джейми Левелинг
38′
79′
25
Хереми Аревало
10
Крис Фюрих
72′
29
Финн Ельч
77′
28
Николас Нарти
89′
30
Чема Андрес
26
Дениз Ундав
89′
9
Эрмедин Демирович
Статистика
Байер
Штутгарт
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
16
10
Удары в створ
4
7
Угловые
5
3
Фолы
13
11
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Феликс Цвайер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти