Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.01
П2
2.94
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.15
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.15
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.40

«Купил клуб после четырехдневного запоя». Владелец «Маклсфилда», выбившего из Кубка Англии «Кристал Пэлас»

Владелец клуба шестой английской лиги «Маклсфилд» Роб Сметхерст поделился впечатлениями от победы над «Кристал Пэлас» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

Источник: Getty Images

«Это невероятно! У меня нет слов, это из области фантастики! Когда я купил клуб пять лет назад, даже представить себе такое не мог. Я купил клуб на Rightmove (британский портал онлайн-недвижимости — Прим. ред.), после четырехдневного запоя, и теперь посмотрите, где мы. Я уже запланировал поездку на Ибицу для парней. Не сейчас, но точно после завершения сезона», — цитирует Сметхерста Daily Mail.

Источник: Reuters

48-летний предприниматель сделал состояние благодаря приложению для транспортной логистики. Однако с началом коронавируса его дела пошли вниз.

«Я пил просто невероятное количество алкоголя и вел совершенно нелепый образ жизни. Я приходил в паб в два часа дня и всегда уходил последним. Я был в таком состоянии, что четыре дня подряд употреблял без остановки. Это было просто без перерыва. Знаете, проснулся — и надо продолжать. Это было безумие.

Мой приятель сказал: “Продают футбольный клуб “Маклсфилд”. Я зашел на Rightmove и купил его в течение 24 часов. У меня не было бизнес-плана, и я понятия не имел, как управлять футбольным клубом. Это то, что может произойти, когда ты в пьяном состоянии”, — признавался Сметхерст в документальном фильме для BBC.