«Купил клуб после четырехдневного запоя». Владелец «Маклсфилда», выбившего из Кубка Англии «Кристал Пэлас»

«Я пил просто невероятное количество алкоголя и вел совершенно нелепый образ жизни. Я приходил в паб в два часа дня и всегда уходил последним. Я был в таком состоянии, что четыре дня подряд употреблял без остановки. Это было просто без перерыва. Знаете, проснулся — и надо продолжать. Это было безумие.



Мой приятель сказал: “Продают футбольный клуб “Маклсфилд”. Я зашел на Rightmove и купил его в течение 24 часов. У меня не было бизнес-плана, и я понятия не имел, как управлять футбольным клубом. Это то, что может произойти, когда ты в пьяном состоянии”, — признавался Сметхерст в документальном фильме для BBC.