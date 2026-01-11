Ричмонд
Гол Де Кетеларе помог «Аталанте» обыграть «Торино» в матче Серии А

«Аталанта» обыграла «Торино» в матче 20-го тура Серии А.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Аталанта» одержала победу над «Торино» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аталанты». Мячи забили Шарль Де Кетеларе (13-я минута) и Марио Пашалич (90+5).

«Аталанта», набрав 31 очко, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (23) располагается на 12-й строчке.

Аталанта
2:0
Первый тайм: 1:0
Торино
Футбол, Италия, 20-й тур
10.01.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Атлети Адзурри д’Италия
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Марко Барони
Голы
Аталанта
Шарль Де Кетеларе
(Лоренцо Бернаскони)
13′
Марио Пашалич
(Джанлука Скамакка)
90+5′
Составы команд
Аталанта
29
Марко Карнесекки
69
Хонест Аханор
77
Давиде Дзаппакоста
47
Лоренцо Бернаскони
15
Мартен де Рон
13
Эдерсон
42
Джорджио Скальвини
67′
6
Юнус Муса
87′
19
Берат Джимсити
44′
4
Исак Хин
90
Никола Крстович
67′
9
Джанлука Скамакка
17
Шарль Де Кетеларе
79′
8
Марио Пашалич
59
Никола Залевски
79′
10
Лазар Самарджич
Торино
1
Альберто Палеари
44
Ардиан Исмайли
23
Сауль Коко
13
Гильермо Марипан
66
Гвидас Гинейтис
10
Никола Влашич
20
Валентино Лазаро
85′
34
Кристиано Бираги
7
Закария Абухляль
85′
92
Алю Нжие
61
Адриен Тамез
25′
58′
6
Эмирхан Ильхан
62′
26
Сириль Нгонге
57′
18
Джованни Симеоне
91
Дуван Сапата
57′
19
Че Адамс
Статистика
Аталанта
Торино
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
18
10
Удары в створ
5
3
Угловые
5
4
Фолы
14
17
Офсайды
4
3
Судейская бригада
Главный судья
Франческо Фурно
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти