«Милан» избежал поражения в матче с «Фиорентиной»

Нкунку спас «Милан» от поражения с «Фиорентиной».

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Милан» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла во Флоренции и завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Пьетро Комуццо (66-я минута), в составе гостей отличился Кристофер Нкунку (90).

Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, с ноября возглавляющий «Фиорентину», получил желтую и красную карточки на второй добавленной к первому тайму минуте.

«Милан» (40 очков), продливший беспроигрышную серию до 18 матчей, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда не проигрывала в турнире с 23 августа 2025 года. «Фиорентина» (14) поднялась на 18-ю строчку, но по-прежнему располагается в зоне вылета в Серию B.

«Милан» 15 января проведет перенесенный матч 16-го тура на выезде против «Комо». В 21-м туре «россонери» примут «Лечче», а «Фиорентина» в гостях сыграет с «Болоньей». Обе игры пройдут 18 января.

В другом матче «Парма» в гостях обыграла «Лечче» со счетом 2:1.

Фиорентина
1:1
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, 20-й тур
11.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Артемио Франки
Главные тренеры
Паоло Ваноли
Массимилиано Аллегри
Голы
Фиорентина
Пьетро Комуццо
(Альберт Гудмундссон)
66′
Милан
Кристофер Нкунку
(Юссуф Фофана)
90′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
44
Николо Фаджоли
80′
20
Мойзе Кин
31′
15
Пьетро Комуццо
5
Марин Понграчич
21
Робин Гозенс
83′
6
Лука Раньери
8
Роландо Мандрагора
65′
4
Марко Брешанини
27
Чер Ндур
90′
7
Симон Зом
65
Фабиано Паризи
83′
29
Никколо Фортини
10
Альберт Гудмундссон
83′
19
Манор Соломон
Милан
16
Майк Меньян
5
Кони де Винтер
46
Маттео Габбиа
56
Алексис Салемакерс
4
Самуэле Риччи
11
Кристиан Пулишич
31
Страхиня Павлович
74′
18
Кристофер Нкунку
2
Первис Эступиньян
53′
60′
33
Давиде Бартесаги
30
Ардон Яшари
60′
12
Адриен Рабьо
84′
8
Рубен Лофтус-Чик
63′
19
Юссуф Фофана
90+4′
9
Никлас Фюллкруг
60′
10
Рафаэл Леау
Статистика
Фиорентина
Милан
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
20
13
Удары в створ
7
3
Угловые
7
5
Фолы
9
14
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Давиде Масса
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти