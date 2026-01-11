«Милан» избежал поражения в матче с «Фиорентиной»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. «Милан» на выезде сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла во Флоренции и завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Пьетро Комуццо (66-я минута), в составе гостей отличился Кристофер Нкунку (90).
Бывший главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли, с ноября возглавляющий «Фиорентину», получил желтую и красную карточки на второй добавленной к первому тайму минуте.
«Милан» (40 очков), продливший беспроигрышную серию до 18 матчей, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда не проигрывала в турнире с 23 августа 2025 года. «Фиорентина» (14) поднялась на 18-ю строчку, но по-прежнему располагается в зоне вылета в Серию B.
«Милан» 15 января проведет перенесенный матч 16-го тура на выезде против «Комо». В 21-м туре «россонери» примут «Лечче», а «Фиорентина» в гостях сыграет с «Болоньей». Обе игры пройдут 18 января.
В другом матче «Парма» в гостях обыграла «Лечче» со счетом 2:1.
