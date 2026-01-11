«Милан» избежал поражения в матче с «Фиорентиной»

«Милан» (40 очков), продливший беспроигрышную серию до 18 матчей, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. Команда не проигрывала в турнире с 23 августа 2025 года. «Фиорентина» (14) поднялась на 18-ю строчку, но по-прежнему располагается в зоне вылета в Серию B.