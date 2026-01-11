«Бавария» забила 8 голов «Вольфсбургу» в матче чемпионата Германии по футболу

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 44 очками. «Вольфсбург» занимает 1-е место, набрав 15 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях против «Кёльна» 14 января. «Вольсбург» в этот же день примет «Санкт-Паули».