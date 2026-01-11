«Бавария» забила 8 голов «Вольфсбургу» в матче чемпионата Германии по футболу

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. «Бавария» со счетом 8:1 разгромила «Вольфсбург» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Луис Диас (30-я минута), Майкл Олисе (50, 76), Рафаэл Геррейру (68), Гарри Кейн (69) и Леон Горетцка (88). У проигравших единственный гол забил Дженан Пейчинович (13). Дважды футболисты «Вольфсбурга» поразили свои ворота.
«Бавария» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Германии с 44 очками. «Вольфсбург» занимает 1-е место, набрав 15 очков. В следующем туре «Бавария» сыграет в гостях против «Кёльна» 14 января. «Вольсбург» в этот же день примет «Санкт-Паули».
Футбол, Германия, 16-й тур
11.01.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Алльянц Арена
Главные тренеры
Венсан Компани
Паул Симонис
Голы
Бавария
Килиан Фишер
5′
Луис Диас
(Майкл Олисе)
30′
Майкл Олисе
(Конрад Лаймер)
50′
Мориц Йенц
53′
Рафаэл Геррейру
(Гарри Кейн)
68′
Гарри Кейн
(Луис Диас)
69′
Майкл Олисе
(Луис Диас)
76′
Леон Горецка
(Джонатан Та)
88′
Вольфсбург
Дженан Пейчинович
(Ловро Майер)
13′
Составы команд
Бавария
1
Мануэль Нойер
27
Конрад Лаймер
44
Йосип Станишич
14
Луис Диас
4
Джонатан Та
20
Том Бишоф
17
Майкл Олисе
83′
38
Фелипе Чавес
42
Леннарт Карл
57′
22
Рафаэл Геррейру
9
Гарри Кейн
77′
21
Хироки Ито
2
Дайот Упамекано
77′
36
Уисдом Майк
45
Александр Павлович
58′
8
Леон Горецка
Вольфсбург
1
Камиль Грабара
26
Саэль Кумбеди
2
Килиан Фишер
15
Мориц Йенц
4
Константинос Кулиеракис
27
Максимилиан Арнольд
24
Кристиан Эриксен
86′
3
Денис Вавро
39
Патрик Виммер
64′
31
Янник Герхардт
10
Ловро Майер
77′
40
Кевин Паредес
17
Дженан Пейчинович
86′
37
Фарелль Хензель
32
Маттиас Сванберг
45+1′
64′
11
Адам Дагим
Статистика
Бавария
Вольфсбург
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
16
8
Удары в створ
10
3
Угловые
6
2
Фолы
7
6
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Флориан Бадштюбнер
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти