«Лацио» обыграл «Верону» благодаря автоголу Нельссона

На 79-й минуте защитник гостей Виктор Нельссон срезал мяч в свои ворота.
«Лацио» прервал четырехматчевую безвыигрышную серию. Команда набрала 28 очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Верона» с 13 очками располагается на предпоследней, 19-й позиции.
19 января «Лацио» примет «Комо», а «Верона» 15 января дома сыграет против «Болоньи».
Футбол, Италия, 20-й тур
11.01.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
Маркантонио Бентегоди
Главные тренеры
Паоло Дзанетти
Маурицио Сарри
Голы
Лацио
Виктор Нельссон
79′
Составы команд
Верона
1
Лоренцо Монтипо
6
Николас Валентини
25′
15
Виктор Нельссон
12
Домагой Брадарич
3
Мартин Фресе
24
Антуан Бернед
37
Армель Белла-Котчап
6′
76′
5
Унаи Нуньес
63
Роберто Гальярдини
76′
8
Суат Сердар
36
Шейх Ньясс
88′
73
Али Аль-Мусрати
17
Джоване
68′
9
Амин Сарр
16
Гифт Орбан
68′
25
Даниэль Москера
Лацио
94
Иван Проведель
77
Адам Марушич
5
Матиас Весино
22
Маттео Канчельери
18′
34
Марио Хила
13
Алессио Романьоли
3
Лука Пеллегрини
55′
29
Мануэль Лаццари
24
Кеннет Тэйлор
90′
21
Реда Белаян
32
Данило Катальди
69′
6
Никола Ровелла
14
Тиджани Нослин
55′
20
Петар Ратков
18
Густав Исаксен
70′
9
Родригес Педро
Статистика
Верона
Лацио
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
11
Удары в створ
2
2
Угловые
2
1
Фолы
12
7
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
