«Барселона» и «Реал» снова выдали грандиозный спектакль. В добавленное время творилось безумие

Однозначный фаворит
Обычно в класико тяжело выделить явного фаворита заранее, но в этот раз был не тот случай. «Барселона» и «Реал» подошли к финалу Суперкубка Испании в очень разном настроении и состоянии. Пока одних хвалят за прогресс последних месяцев, других ругают за неорганизованность и неудовлетворительные результаты.
Каталонцы из-за травм и ухода Иньиго Мартинеса тяжело вкатывались в сезон и в октябре по делу проиграли в класико, отпустив «Реал» вперед на пятиочковую дистанцию. Но затем резко прибавили и подошли к финалу Суперкубка на серии из девяти побед подряд. Флику удалось замаскировать проблемы в центре обороны, а возвращение Рафиньи в строй добавило команде агрессии и драйва.
«Реал» наоборот стартовал очень уверенно как минимум с точки зрения набора очков. Правда, многие говорили, что делали это мадридцы зачастую вопреки логике. И в целом оказались правы, так как процесс перестройки команды и прививания ей новой идентичности никогда не проходит гладко. Эпидемия травм в обороне, отсутствие разыгрывающего опорника, скандальные выходки Винисиуса и нестабильная форма большинства игроков атаки привели к тому, что «Реал» посыпался и теперь уже сам отстает от «Барсы» на четыре очка. Страшно представить, что было бы, не включи режим супергероя Мбаппе. Не просто так в испанской прессе ходили разговоры, что выступление команды в Суперкубке определит дальнейшую судьбу Хаби Алонсо.
Фантастика в концовке первого тайма
Сейчас тренеру «Реала» приходится особенно тяжко, так как Мбаппе получил травму и не смог помочь команде в последних трех встречах. Матч с «Барсой» Килиан начал на скамейке запасных, потому болельщикам «Королевского клуба» оставалось надеяться на молодого Гонсало Гарсию, который здорово проявил себя в игре против «Бетиса», оформив хет-трик. Судя по всему, Алонсо прекрасно осознавал, что с учетом проблем с составом нужно предложить что-то необычное. Потому «Реал» вышел по схеме 3−4−3 с Тшуамени, Асенсио и Хейсеном в центре обороны, парой Беллингем — Камавинга в полузащите и трио Родриго — Винисиус — Гарсия на острие.
«Барселона» в плане состава смотрелась куда привычнее. Из изменений по сравнению с полуфиналом против «Атлетика» — рокировка Феррана Торреса на Левандовски и выход в старте восстановившегося после недомогания Ямаля.
Уже составы намекали, по какому руслу пойдет игра. «Реал» сознательно отдал инициативу и сосредоточился на плотной обороне, уповая на реактивные рывки нападающих. «Барса» же не спешила в эту ловушку и спокойно перекатывала мяч, высматривая слабые места. Тем не менее, первый момент создали мадридцы — Винисиус продрался по правому флангу и неакцентированно пробил щечкой, не доставив серьезных хлопот Жоану Гарсии.
Но чем дальше, тем очевиднее становилось преимущество «Барсы». Каталонцы постепенно нашли брешь в мадридской обороне — а именно левый полуфланг, где действовал Асенсио. На 27-й минуте Рафинья ударом оттуда попробовал застать врасплох Куртуа. Чуть позже оттуда же брвзилец не смог подстроиться под классный пас Ямаля, а еще спустя минуту добился своего — после перехвата Фермина качнул Тшуамени и отправил мяч в дальний угол.
«Барса» продолжала давить, на этот раз терзая уже противоположный фланг, но Куртуа справился с ударами в ближний от Фермина и Ямаля. Арбитр добавил к первому тайму три минуты, но вряд ли кто-то мог предположить, что команды отыграют все восемь. И причина тому — начавшееся на поле безумие.
На 45+2-й минуте Винисиус соорудил гол из ничего — пробросил между ногами Кунде, подработал и сравнял счет. «Барса» ответила мгновенно — Педри разрезал оборону и нашел в штрафной Левандовски, который филигранно перебросил бросившегося ему в ноги Куртуа.
Но и это было еще не все! В следующей же атаке «Реал» заработал угловой, Рафинья головой выбил мяч из-под перекладины, но тот отскочил на ногу Гарсии, и Гонсало в падении рикошетом от той же перекладины каким-то чудом умудрился забить. Мы видели разные формы невообразимого в класико, но три гола в добавленное время — это уже что-то за гранью.
Парад грубости и валидольный финал
Второй тайм обещал стать зрелищем, и он им стал. Правда, в немного другом ключе, чем первый. Если первая половина встречи была выжиданием с аномальной вспышкой в концовке, то вторая превратилась в настоящую рубку. Футболисты обеих команд не жалели друг друга: хватали за футболки, летели в подкаты и совершали тактические фолы.
В чисто футбольном плане «Реал» смотрелся чуть острее, особенно активничал Винисиус, несколько раз нанесший очень опасные удары.
Но забила в итоге «Барса». Сработала замена Флика, выпустившего на поле Ольмо и Феррана. Именно эта парочка разыграла симпатичную комбинацию с выводом на удар Рафиньи. Выстрел у бразильца не получился, но помогла нога Асенсио, заставшая врасплох уже улетевшего в угол Куртуа.
Алонсо ответил массовой перестановкой — на поле появились Мбаппе, Алаба, Мастантуоно и Себальос, «Реал» перестроился на привычные 4−3−3. Нужно было спасать ситуацию. Но тут уже «Барса» включила хладнокровные неспортивные штучки — много мелко фолила в центре поля после потерь, не давая сопернику развить быстрые атаки. В одном из таких эпизодов, после невынужденной потери Ямаля, Де Йонг грубо нарушил правила на Мбаппе и получил справедливую красную карточку.
На поле впервые после долгой паузы вышел Араухо, чуть ранее Рэшфорд. «Барса» собиралась отбиваться. На 90+5-й минуте Маркус мог ставить точку, но не превратил в гол забег со своей половины поля один на один с вратарем.
Каталонцы были в сантиметрах от того, чтобы жестоко поплатиться за это. Сперва Каррерас, а затем Асенсио били из убойнейших позиций, однако попали точно в Жоана Гарсию. 3:2 — «Барселона» берет Суперкубок Испании.
Но «Реал» показал и характер, и способность адаптироваться в непростых условиях. Ни о каком увольнении Алонсо не может идти и речи.
Автор: Марк Бессонов