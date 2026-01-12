«Барселона» и «Реал» снова выдали грандиозный спектакль. В добавленное время творилось безумие

«Реал» наоборот стартовал очень уверенно как минимум с точки зрения набора очков. Правда, многие говорили, что делали это мадридцы зачастую вопреки логике. И в целом оказались правы, так как процесс перестройки команды и прививания ей новой идентичности никогда не проходит гладко. Эпидемия травм в обороне, отсутствие разыгрывающего опорника, скандальные выходки Винисиуса и нестабильная форма большинства игроков атаки привели к тому, что «Реал» посыпался и теперь уже сам отстает от «Барсы» на четыре очка. Страшно представить, что было бы, не включи режим супергероя Мбаппе. Не просто так в испанской прессе ходили разговоры, что выступление команды в Суперкубке определит дальнейшую судьбу Хаби Алонсо.