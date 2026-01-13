Во главе «Манчестер Юнайтед» поставили бывшего игрока команды

Для Каррика это будет уже второй опыт временного руководства командой. В ноябре 2021 года, после увольнения Сульшера, он на три матча возглавил «Юнайтед» и одержал две победы (над «Вильярреалом» и «Арсеналом») при одной ничьей («Челси»).