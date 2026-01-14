Ричмонд
Футболисты дортмундской «Боруссии» разгромили «Вердер»

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вердер» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.

Источник: AP 2024

Встреча, которая прошла во вторник в Дортмунде, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Нико Шлоттербек (11-я минута), Марсель Забитцер (76) и Серу Гирасси (83).

«Боруссия» набрала 36 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, «Вердер» с 17 баллами продлил серию без побед до шести матчей и идет 12-м.

Встреча 17-го тура между «Гамбургом» и леверкузенским «Байером» была перенесена. После резкого потепления на кровле стадиона «Фолькспаркштадион» под слоем снега в отдельных местах скопилась талая вода. Это привело к значительным точечным нагрузкам на конструкции свода арены. Проведение игры было признано небезопасным для зрителей.

Результаты других матчей:

  • «Штутгарт» — «Айнтрахт» — 3:2;
  • «Майнц» — «Хайденхайм» — 2:1.

Боруссия Д
3:0
Первый тайм: 1:0
Вердер
Футбол, Германия, 17-й тур
13.01.2026, 22:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Хорст Штеффен
Голы
Боруссия Д
Нико Шлоттербек
(Юлиан Рюэрсон)
11′
Марсель Забитцер
(Феликс Нмеча)
75′
Серу Гирасси
83′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
20
Марсель Забитцер
54′
8
Феликс Нмеча
25
Никлас Зюле
22′
46′
23
Эмре Джан
26
Юлиан Рюэрсон
67′
24
Даниэль Свенссон
21
Фабиу Силва
84′
27
Карим Адейеми
14
Максимилиан Байер
67′
7
Джоб Беллингем
17
Карни Чуквуэмека
67′
9
Серу Гирасси
Вердер
30
Мио Бакхаус
5
Амос Пипер
31
Карим Кулибали
32
Марко Фридль
3
Юкинари Сугавара
14
Сенне Линен
6
Йенс Стаге
23
Исаак Шмидт
81′
2
Оливье Деман
17
Марко Грюлль
69′
19
Йован Милошевич
11
Джастин Нджинма
81′
18
Кэмерон Пуэртас
20
Романо Шмид
81′
7
Самуэль Мбангула
Статистика
Боруссия Д
Вердер
Желтые карточки
2
0
Удары (всего)
18
6
Удары в створ
8
3
Угловые
3
3
Фолы
14
8
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти