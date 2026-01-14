Футболисты дортмундской «Боруссии» разгромили «Вердер»

Встреча 17-го тура между «Гамбургом» и леверкузенским «Байером» была перенесена. После резкого потепления на кровле стадиона «Фолькспаркштадион» под слоем снега в отдельных местах скопилась талая вода. Это привело к значительным точечным нагрузкам на конструкции свода арены. Проведение игры было признано небезопасным для зрителей.