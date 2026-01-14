Футболисты дортмундской «Боруссии» разгромили «Вердер»

Встреча, которая прошла во вторник в Дортмунде, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Нико Шлоттербек (11-я минута), Марсель Забитцер (76) и Серу Гирасси (83).
«Боруссия» набрала 36 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, «Вердер» с 17 баллами продлил серию без побед до шести матчей и идет 12-м.
Встреча 17-го тура между «Гамбургом» и леверкузенским «Байером» была перенесена. После резкого потепления на кровле стадиона «Фолькспаркштадион» под слоем снега в отдельных местах скопилась талая вода. Это привело к значительным точечным нагрузкам на конструкции свода арены. Проведение игры было признано небезопасным для зрителей.
Результаты других матчей:
- «Штутгарт» — «Айнтрахт» — 3:2;
- «Майнц» — «Хайденхайм» — 2:1.
Нико Ковач
Хорст Штеффен
Нико Шлоттербек
(Юлиан Рюэрсон)
11′
Марсель Забитцер
(Феликс Нмеча)
75′
Серу Гирасси
83′
1
Грегор Кобель
4
Нико Шлоттербек
3
Вальдемар Антон
2
Ян Коуту
20
Марсель Забитцер
54′
8
Феликс Нмеча
25
Никлас Зюле
22′
46′
23
Эмре Джан
26
Юлиан Рюэрсон
67′
24
Даниэль Свенссон
21
Фабиу Силва
84′
27
Карим Адейеми
14
Максимилиан Байер
67′
7
Джоб Беллингем
17
Карни Чуквуэмека
67′
9
Серу Гирасси
30
Мио Бакхаус
5
Амос Пипер
31
Карим Кулибали
32
Марко Фридль
3
Юкинари Сугавара
14
Сенне Линен
6
Йенс Стаге
23
Исаак Шмидт
81′
2
Оливье Деман
17
Марко Грюлль
69′
19
Йован Милошевич
11
Джастин Нджинма
81′
18
Кэмерон Пуэртас
20
Романо Шмид
81′
7
Самуэль Мбангула
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти