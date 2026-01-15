«Реал» проиграл «Альбасете» в Кубке Испании в первом матче с тренером Арбелоа

МАДРИД, 15 января. /ТАСС/. «Реал» со счетом 2:3 уступил «Альбасете» в гостевом матче ⅛ финала Кубка Испании по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр (42-я минута) и Хефте Бетанкор (82, 90+4). У проигравших отличились Франко Мастантуоно (45+3) и Гонсало Гарсия (90+1).
«Реал» провел первый матч под руководством Альваро Арбелоа. Чемпион мира в составе сборной Испании был назначен главным тренером 12 января, сменив на этом посту своего соотечественника Хаби Алонсо. Он возглавлял команду с мая.
«Альбасете» выступает в Сегунде, где после 21-го тура занимает 17-е место из 22-х.
«Альбасете» впервые одержал победу над «Реалом». Команды до этого встречались 14 раз, мадридский клуб одержал 11 побед. В последний раз «Реал» и «Альбасете» играли друг с другом в апреле 2005 года в чемпионате Испании, тогда «сливочные» переиграли соперника на выезде (2:1).
Действующим победителем Кубка Испании является «Барселона». Ей же принадлежит рекорд по числу побед в турнире (32). В прошлом розыгрыше турнира «Реал» проиграл каталонскому клубу в финале (2:3 после дополнительного времени).