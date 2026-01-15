«Реал» проиграл «Альбасете» в Кубке Испании в первом матче с тренером Арбелоа

«Альбасете» впервые одержал победу над «Реалом». Команды до этого встречались 14 раз, мадридский клуб одержал 11 побед. В последний раз «Реал» и «Альбасете» играли друг с другом в апреле 2005 года в чемпионате Испании, тогда «сливочные» переиграли соперника на выезде (2:1).