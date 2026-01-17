Ричмонд
Гол Лаутаро принес «Интеру» победу над «Удинезе»

Сегодня, 17 января, в Италии состоялся матч 21-го тура Серии А, в котором «Удинезе» принимал на своем поле «Интер».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой миланского клуба со счетом 1:0. На 20-й минуте победный гол забил Лаутаро Мартинес.

В турнирной таблице Серии А «Интер» лидирует с 49 набранными очками. «Удинезе» с 26 очками располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Италии.

Удинезе
0:1
Первый тайм: 0:1
Интер
Футбол, Италия, 21-й тур
17.01.2026, 17:00 (МСК UTC+3)
Bluenergy Stadium
Главные тренеры
Коста Руньяич
Кристиан Киву
Голы
Интер
Лаутаро Мартинес
(Франческо Эспозито)
20′
Составы команд
Удинезе
40
Мадука Окойе
31
Томас Кристенсен
28
Умар Соле
11
Ассан Камара
8
Йеспер Чельстрем
9
Кинан Дэвис
27
Кристиан Кабаселе
74′
13
Никола Бертола
59
Алессандро Дзаноли
75′
19
Кингсли Эхизибуэ
14
Артур Атта
75′
7
Идрисса Гей
24
Якуб Петровски
45′
38
Леннон Миллер
32
Юрген Эккеленкамп
84′
15
Вакун Иссуф Байо
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
11
Луис Энрике
32
Федерико Димарко
23
Николо Барелла
30
Карлос Аугусту
70′
77′
15
Франческо Ачерби
7
Петр Зелиньски
88′
6
Стефан де Врей
22
Генрих Мхитарян
78′
16
Давиде Фраттези
94
Франческо Эспозито
68′
14
Анж-Йоан Бонни
10
Лаутаро Мартинес
88′
8
Петар Сучич
Статистика
Удинезе
Интер
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
5
13
Удары в створ
1
5
Угловые
2
5
Фолы
17
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Ди Белло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти