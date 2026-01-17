Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.89
X
3.70
П2
1.70
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.05
П2
1.88
Футбол. Испания
1-й тайм
Осасуна
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.25
П2
4.61
Футбол. Италия
1-й тайм
Наполи
1
:
Сассуоло
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
5.50
П2
19.00
Футбол. Франция
2-й тайм
Ланс
1
:
Осер
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
9.50
П2
100.00
Футбол. Франция
21:00
Тулуза
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.63
П2
3.90
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
6.67
X
4.30
П2
1.55
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.57
П2
2.57
Футбол. Франция
23:05
Анже
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
5.73
X
4.29
П2
1.59
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Дортмундская «Боруссия» в концовке вырвала победу над «Санкт-Паули»

«Боруссия» из Дортмунда дома обыграла «Санкт-Паули» в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги — 3:2.

Источник: Reuters

Счет на 45+1-й минуте открыл полузащитник хозяев Юлиан Брандт. На 54-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество дортмундцев.

На 62-й минуте гости отыграли один мяч, отличился Джеймс Сэндс. Спустя 10 минут счет сравнял Рики-Джейд Джонс.

Победу дортмундцам в концовке принес Эмре Джан. Он реализовал пенальти на 90+5-й минуте.

«Боруссия» (39 очков) остается на втором месте в Бундеслиге. «Санкт-Паули» (12 очков) идет последним в турнирной таблице.

В параллельном матче «Гамбург» и гладбахская «Боруссия» не сумели открыть счет встречи — 0:0.

Боруссия Д
3:2
Первый тайм: 1:0
Санкт-Паули
Футбол, Германия, 18-й тур
17.01.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Александр Блессин
Голы
Боруссия Д
Юлиан Брандт
(Карим Адейеми)
45+1′
Карим Адейеми
(Фабиу Силва)
54′
Эмре Джан
90+5′
Санкт-Паули
Джеймс Сэндс
(Эрик Смит)
62′
Рики-Джейд Джонс
(Эрик Смит)
72′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
23
Эмре Джан
4
Нико Шлоттербек
16′
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
7
Джоб Беллингем
69′
26
Юлиан Рюэрсон
71′
2
Ян Коуту
21
Фабиу Силва
71′
9
Серу Гирасси
8
Феликс Нмеча
83′
6
Салих Озджан
27
Карим Адейеми
43′
71′
14
Максимилиан Байер
10
Юлиан Брандт
83′
17
Карни Чуквуэмека
Санкт-Паули
22
Никола Василь
3
Кароль Метс
5
Хауке Валь
11
Аркадиуш Пырка
16
Джоэл Чима Фудзита
28
Матиас Перейра Лаж
6
Джеймс Сэндс
8
Эрик Смит
38′
25
Адам Джвигала
64′
15
Томоя Андо
21
Ларс Рицка
64′
23
Луис Оппи
19
Мартейн Карс
64′
26
Рики-Джейд Джонс
Статистика
Боруссия Д
Санкт-Паули
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
6
5
Угловые
5
4
Фолы
9
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти