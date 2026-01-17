Дортмундская «Боруссия» в концовке вырвала победу над «Санкт-Паули»

Счет на 45+1-й минуте открыл полузащитник хозяев Юлиан Брандт. На 54-й минуте Карим Адейеми удвоил преимущество дортмундцев.
На 62-й минуте гости отыграли один мяч, отличился Джеймс Сэндс. Спустя 10 минут счет сравнял Рики-Джейд Джонс.
Победу дортмундцам в концовке принес Эмре Джан. Он реализовал пенальти на 90+5-й минуте.
«Боруссия» (39 очков) остается на втором месте в Бундеслиге. «Санкт-Паули» (12 очков) идет последним в турнирной таблице.
В параллельном матче «Гамбург» и гладбахская «Боруссия» не сумели открыть счет встречи — 0:0.
Футбол, Германия, 18-й тур
17.01.2026, 17:30 (МСК UTC+3)
Сигнал Идуна Парк
Главные тренеры
Нико Ковач
Александр Блессин
Голы
Боруссия Д
Юлиан Брандт
(Карим Адейеми)
45+1′
Карим Адейеми
(Фабиу Силва)
54′
Эмре Джан
90+5′
Санкт-Паули
Джеймс Сэндс
(Эрик Смит)
62′
Рики-Джейд Джонс
(Эрик Смит)
72′
Составы команд
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
23
Эмре Джан
4
Нико Шлоттербек
16′
3
Вальдемар Антон
24
Даниэль Свенссон
7
Джоб Беллингем
69′
26
Юлиан Рюэрсон
71′
2
Ян Коуту
21
Фабиу Силва
71′
9
Серу Гирасси
8
Феликс Нмеча
83′
6
Салих Озджан
27
Карим Адейеми
43′
71′
14
Максимилиан Байер
10
Юлиан Брандт
83′
17
Карни Чуквуэмека
Санкт-Паули
22
Никола Василь
3
Кароль Метс
5
Хауке Валь
11
Аркадиуш Пырка
16
Джоэл Чима Фудзита
28
Матиас Перейра Лаж
6
Джеймс Сэндс
8
Эрик Смит
38′
25
Адам Джвигала
64′
15
Томоя Андо
21
Ларс Рицка
64′
23
Луис Оппи
19
Мартейн Карс
64′
26
Рики-Джейд Джонс
Статистика
Боруссия Д
Санкт-Паули
Желтые карточки
3
1
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
6
5
Угловые
5
4
Фолы
9
11
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти