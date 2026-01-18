Ричмонд
Мостовой о возможном переходе Нани в «Актобе»: «Видел, в какой он форме. В чемпионате Казахстана он спокойно заиграет»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани в казахстанский «Актобе».

По информации Telegram-канала AmanVIBE, 39-летний португалец согласовал все условия контракта с клубом и в ближайшее время присоединится к тренировочным сборам команды. Нани подпишет однолетнее соглашение с «Актобе» и станет самым высокооплачиваемым игроком в истории чемпионата Казахстана.

«Красавчик! В наше время уезжали все в Японию или ОАЭ, а он будет одним из первых, кто уедет в Казахстан. Может, за ним сейчас другие футболисты потянутся. Деньги у казахов были, есть и будут всегда. Возможно, еще кого-то возьмут, для имиджа это хорошая история. Но я бы не сказал, что это чисто реклама. Я видел физическую форму Нани на матче в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА. В чемпионате Казахстана он спокойно заиграет. Здесь совмещение профессиональной истории и вопроса имиджа. Под конец карьеры решил заработать, красавчик. Так и надо делать. Приехал, заработал, получил удовольствие, уехал», — сказал Мостовой «СЭ».

Помимо «Манчестер Юнайтед», Нани выступал за лиссабонский «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию», «Лацио», «Орландо Сити», «Венецию», «Мельбурн Виктори», «Адану Демирспор» и «Эштрелу».

В декабре 2024 года футболист заявил, что завершает профессиональную карьеру.