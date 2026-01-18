Источник: «Актобе» договорился о переходе Пьянича и интересуется Смоловым

По данным источника, 35-летний босниец в ближайшее время заключит контракт с казахстанским клубом вслед за экс-хавбеком «Манчестер Юнайтед» Нани. Оба футболиста будут получать самую высокую зарплату за всю историю чемпионата Казахстана.
Отмечается, что «Актобе» также проявляет интерес к бывшему форварду сборной России, «Краснодара», «Динамо» и «Локомотива» Федору Смолову. 35-летний футболист стал свободным агентом летом 2025 года, в сезоне-2025/26 он провел три матча за медиафутбольную команду «Броук Бойз» в FONBET Кубке России.
Вместе с «Ювентусом» Пьянич четырежды становился чемпионом Италии, дважды завоевывал Кубок и один раз — Суперкубок страны. С «Барселоной» хавбек выигрывал Кубок Испании. Помимо «Ювентуса», «Барселоны» и ЦСКА Пьянич выступал за «Метц», «Лион», «Рому», «Бешикташ» и «Шарджу».
Пьянич играл за ЦСКА с сентября 2024 года по июнь 2025 года. Он провел за армейцев 25 матчей во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Вместе с красно-синими футболист завоевал Кубок России. После ухода из ЦСКА босниец не нашел себе новый клуб, в конце декабря 2025 года он объявил о завершении карьеры.