Источник: «Актобе» договорился о переходе Пьянича и интересуется Смоловым

Пьянич играл за ЦСКА с сентября 2024 года по июнь 2025 года. Он провел за армейцев 25 матчей во всех турнирах и сделал 3 результативные передачи. Вместе с красно-синими футболист завоевал Кубок России. После ухода из ЦСКА босниец не нашел себе новый клуб, в конце декабря 2025 года он объявил о завершении карьеры.