Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
22:00
Осер
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.96
П2
1.29
Футбол. Германия
22:30
Санкт-Паули
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.00
П2
2.76
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.29
П2
13.50
Футбол. Испания
23:00
Леванте
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.37
П2
3.30
Футбол. Лига Европы
завершен
Утрехт
0
:
Генк
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Зальцбург
3
:
Базель
1
П1
X
П2

Стало известно, когда Роналду завершит карьеру

Форвард Криштиану Роналду принял решение покинуть саудовский «Аль-Наср» и завершить свою футбольную карьеру, рассказал в соцсетях журналист Бен Джейкобс.

Источник: Reuters

Журналист отметил, что Роналду объявит о своем решении летом 2027 года.

Руководство «Аль-Насра» попытается удержать Роналду как минимум еще на один сезон. Если это окажется невозможным, клуб готов предложить ему долю в совместном владении, увеличив её до 15%.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.