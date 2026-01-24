«Вест Хэм» одержал победу над «Сандерлендом» в матче АПЛ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лондонский «Вест Хэм» обыграл «Сандерленд» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Вест Хэма» голы забили Крисенсио Саммервилл (14-я минута), Джаррод Боуэн (28, с пенальти) и Матеуш Фернандеш (43). У «Сандерленда» отличился Брайан Бробби (66).
«Вест Хэм» (20 очков) находится в зоне вылета в Чемпионшип, занимая 18-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Сандерленд» (33) идет девятым.