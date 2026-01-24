Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
5.10
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
0
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.50
П2
15.00
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
2.85
X
3.55
П2
2.42
Футбол. Германия
1-й тайм
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.40
П2
1.61
Футбол. Германия
1-й тайм
Майнц
0
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.75
П2
1.85
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
2
:
Торино
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
14.00
П2
29.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
1
Все коэффициенты
П1
4.10
X
1.55
П2
6.10
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.41
П2
2.10
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.45
П2
2.79
Футбол. Англия
18:00
Манчестер Сити
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.83
П2
9.50
Футбол. Испания
18:15
Валенсия
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.16
П2
3.20
Футбол. Франция
19:00
Ренн
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.96
П2
4.53
Футбол. Италия
20:00
Фиорентина
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.64
П2
4.80
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.06
П2
1.91
Футбол. Германия
20:30
Унион Б
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.37
X
3.29
П2
2.35
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
2.94
X
3.06
П2
2.72
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.30
X
4.05
П2
1.81
Футбол. Италия
22:45
Лечче
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.06
П2
2.03
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Реал
Все коэффициенты
П1
3.84
X
4.22
П2
1.90
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.91
П2
3.46
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

«Вест Хэм» одержал победу над «Сандерлендом» в матче АПЛ

«Вест Хэм» победил «Сандерленд» в матче чемпионата Англии по футболу.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Лондонский «Вест Хэм» обыграл «Сандерленд» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Вест Хэма» голы забили Крисенсио Саммервилл (14-я минута), Джаррод Боуэн (28, с пенальти) и Матеуш Фернандеш (43). У «Сандерленда» отличился Брайан Бробби (66).

«Вест Хэм» (20 очков) находится в зоне вылета в Чемпионшип, занимая 18-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), где «Сандерленд» (33) идет девятым.