«Атлетико» нанес крупное поражение «Мальорке»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» разгромил «Мальорку» в матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла в воскресенье в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По разу отличились Александр Сёрлот (22-я минута) и Тьяго Альмада (87), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Мальорки» Давид Лопес.
Соперники «Атлетико» забили уже четвертый автогол в текущем сезоне чемпионата Испании. Мадридский клуб является лидером сезона по этому показателю.
«Атлетико» (44 очка) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Мальорка» (21) располагается на 16-й позиции.
В следующем туре «Атлетико» в гостях сыграет с «Леванте» 31 января, а «Мальорка» примет «Севилью» 2 февраля.