«Атлетико» нанес крупное поражение «Мальорке»

Встреча прошла в воскресенье в Мадриде и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. По разу отличились Александр Сёрлот (22-я минута) и Тьяго Альмада (87), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник «Мальорки» Давид Лопес.